39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原益民中医院 > 正文
综合
问医生

太原阳痿治疗的价格

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：太原阳痿治疗的价格！阳痿的治疗价格根据每个人的病情不同也会有所不同．男性出现阳痿问题在现在已经十分常见了，导致男性出现阳痿问题的诱发原因有很多，生活中的一些不良习惯、性生活中的一些细节还有就是工作上的压力等都有可能导致阳痿问题的出现．治疗阳痿问题现在已经成了关键．对于男性阳痿问题的治疗，医学上有很多方法，下面我们就来详细了解一下！

　　太原阳痿治疗的价格！阳痿的治疗价格根据每个人的病情不同也会有所不同.男性出现阳痿问题在现在已经十分常见了，导致男性出现阳痿问题的诱发原因有很多，生活中的一些不良习惯、性生活中的一些细节还有就是工作上的压力等都有可能导致阳痿问题的出现.治疗阳痿问题现在已经成了关键.对于男性阳痿问题的治疗，医学上有很多方法，下面我们就来详细了解一下！

　　一、阳痿的"阴茎打针"治疗男性阳痿疾病 "阴茎打针"是指在阴茎海绵体内注射血管活性药物，适用于器质性阳痿或严重功能性阳痿.这些药物有A-受体阻滞剂，钙通道阻滞剂、前列腺素E1等.过去多用罂粟碱加酚妥拉明注入，现在多用前列腺素E1.注射后2-3分钟阴茎开始增大，5-7分钟可勃起坚硬，一般可持续2-3小时.不过此种方法只能治标.

　　二、阳痿的"阴茎假体"手术治疗男性阳痿疾病 对一般治疗无效的阳痿病人可采用阴茎植入成形术.在阴茎上装假体，想进行房事的时候通过假体勃起，真正的随心所欲，因为假体装置是自己控制的，房事前摁下开关，液体就会出来，充起阴茎，房事后关闭开关，液体回去，恢复正常状态.

　　三、药物治疗男性阳痿疾病 男性阳痿有什么好的治疗方法？西药包括万艾可、艾力达等，万艾可对于勃起功能减退引起的阳痿有改善.艾力达适用于严重的勃起障碍性阳痿.育亨宾宁碱对血管因素引起的阳痿有一定疗效.雄激素替代治疗则对那些由性功能减退所引起的阳痿有效.中成药如逍遥散、逍遥丸、疏肝益阳胶囊，适用于年轻人、心理作用比较强的.左归丸、右归丸、还少丹等补肾药适用于年纪大的;大部分病人用药物治疗都可以治疗，老年人效果可能不是很好.

　　四、物理治疗男性阳痿疾病 非精神性阳痿可以通过物理治疗，物理治疗包括器械、阴茎注射、阴茎上涂药膏、阴茎尿道内用药，气压泵.阴茎注射适用于器质性阳痿或严重功能性阳痿.部分器质性适合手术治疗，在阴茎上装假体.对于精神性阳痿可采用消除一些不良精神因素，积极予以精神心理治疗，并加强性知识的宣传教育，加强身体锻炼，改善体质等，阳痿症状自会改善.

　　太原阳痿治疗的价格！以上就是对于男性朋友们出现阳痿问题时的治疗方法介绍，患者朋友们可以详细的了解一下，针对自己的实际情况和其他方面来决定自身应该选择那种治疗方法来进行诊疗，如果有什么问题可以及时的和我们在线咨询！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈