核心提示：太原阳痿治疗的价格！阳痿的治疗价格根据每个人的病情不同也会有所不同．男性出现阳痿问题在现在已经十分常见了，导致男性出现阳痿问题的诱发原因有很多，生活中的一些不良习惯、性生活中的一些细节还有就是工作上的压力等都有可能导致阳痿问题的出现．治疗阳痿问题现在已经成了关键．对于男性阳痿问题的治疗，医学上有很多方法，下面我们就来详细了解一下！

太原阳痿治疗的价格！阳痿的治疗价格根据每个人的病情不同也会有所不同.男性出现阳痿问题在现在已经十分常见了，导致男性出现阳痿问题的诱发原因有很多，生活中的一些不良习惯、性生活中的一些细节还有就是工作上的压力等都有可能导致阳痿问题的出现.治疗阳痿问题现在已经成了关键.对于男性阳痿问题的治疗，医学上有很多方法，下面我们就来详细了解一下！

一、阳痿的"阴茎打针"治疗男性阳痿疾病 "阴茎打针"是指在阴茎海绵体内注射血管活性药物，适用于器质性阳痿或严重功能性阳痿.这些药物有A-受体阻滞剂，钙通道阻滞剂、前列腺素E1等.过去多用罂粟碱加酚妥拉明注入，现在多用前列腺素E1.注射后2-3分钟阴茎开始增大，5-7分钟可勃起坚硬，一般可持续2-3小时.不过此种方法只能治标.

二、阳痿的"阴茎假体"手术治疗男性阳痿疾病 对一般治疗无效的阳痿病人可采用阴茎植入成形术.在阴茎上装假体，想进行房事的时候通过假体勃起，真正的随心所欲，因为假体装置是自己控制的，房事前摁下开关，液体就会出来，充起阴茎，房事后关闭开关，液体回去，恢复正常状态.

三、药物治疗男性阳痿疾病 男性阳痿有什么好的治疗方法？西药包括万艾可、艾力达等，万艾可对于勃起功能减退引起的阳痿有改善.艾力达适用于严重的勃起障碍性阳痿.育亨宾宁碱对血管因素引起的阳痿有一定疗效.雄激素替代治疗则对那些由性功能减退所引起的阳痿有效.中成药如逍遥散、逍遥丸、疏肝益阳胶囊，适用于年轻人、心理作用比较强的.左归丸、右归丸、还少丹等补肾药适用于年纪大的;大部分病人用药物治疗都可以治疗，老年人效果可能不是很好.

四、物理治疗男性阳痿疾病 非精神性阳痿可以通过物理治疗，物理治疗包括器械、阴茎注射、阴茎上涂药膏、阴茎尿道内用药，气压泵.阴茎注射适用于器质性阳痿或严重功能性阳痿.部分器质性适合手术治疗，在阴茎上装假体.对于精神性阳痿可采用消除一些不良精神因素，积极予以精神心理治疗，并加强性知识的宣传教育，加强身体锻炼，改善体质等，阳痿症状自会改善.

太原阳痿治疗的价格！以上就是对于男性朋友们出现阳痿问题时的治疗方法介绍，患者朋友们可以详细的了解一下，针对自己的实际情况和其他方面来决定自身应该选择那种治疗方法来进行诊疗，如果有什么问题可以及时的和我们在线咨询！