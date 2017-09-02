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太原治阳痿效果好的医院是哪家

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2017-09-02
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核心提示：太原治阳痿效果好的医院是哪家？在太原治疗阳痿问题好的医院就要属太原益民中医院了．太原益民中医院以多年的研究和临床经验，很多男性同胞们带去了健康．针对阳痿的治疗，在治疗期间，男性患者需要注意的事项很多，为了配合阳痿问题的治疗达到尽快恢复雄风的目的．下面我们就来看看这些需要注意的事项是什么？

　　太原治阳痿效果好的医院是哪家？在太原治疗阳痿问题好的医院就要属太原益民中医院了.太原益民中医院以多年的研究和临床经验，很多男性同胞们带去了健康.针对阳痿的治疗，在治疗期间，男性患者需要注意的事项很多，为了配合阳痿问题的治疗达到尽快恢复雄风的目的.下面我们就来看看这些需要注意的事项是什么？

　　要想有效治疗阳痿必须要做到以下事项：

　　1、要节房事，戒手淫：长期房事过度，沉浸于色情，频繁手淫导致精神疲乏，是导致阳痿、早泄的重要原因，当属禁忌之列.实践证明，夫妻分床，停止性生活一段时间，避免各种类型的性刺激，让中枢神经和性器官得到充分休息，的确是防治阳痿、早泄的有效措施.

　　2、阳痿患者要注意饮食调养，多吃壮大阳气食物：壮大阳气食物主要有狗肉、羊肉、麻雀、核桃、牛鞭、羊肾等;动物内脏因为含有大量的性激素和肾上腺皮质激素，能增强精子活力，提高性欲;此外含锌食物如牡顿、牛肉、鸡肝、蛋、花生米、猪肉、鸡肉等，含精氨酸食物如山药、银杏、冻豆腐、缮鱼、海参、墨鱼、章鱼等，都有助于提高性功能.另外，预防阳痿、早泄不必忌口，避免处处设防，增加心理负担，同时也避免营养缺乏，身体虚弱.

　　3、阳痿患者要提高身体素质，身体虚弱，过度疲劳，睡眠不足，紧张持久的脑力劳动，都是发病因素，应当积极从事体育锻炼，增强体质，并且注意休息，防止过劳，调整中枢神经系统的功能失衡.

　　4、阳痿患者要谨慎用药，中医对本病的防治，强调辨证施治，依照各种不同的体质类型对证下药，不是单纯使用药物，未必能提高性功能，反而导致其他疾病.到目前为止，西药还没有一样是治疗阳痿、早泄的特效药，相反却有不少药物可以导致阳痿，因此一定要注意.

　　5、阳痿患者要戒烟酒，长期抽烟会阻碍血液流入身体外周，影响阴茎的血液循环，影响性反应的产生.国外研究者指出，导致血液循环不良而造成阳痉的因素有抽烟、糖尿病、高胆固醇和高血压，而以抽烟为重.酒是一种性腺毒素，饮酒过多或嗜酒可使性腺中毒，男子表现为血中辜丸酮降低，大部分的人出现阳痿或不育.

　　6、阳痿患者要按摩预防，经常按压第4腰椎.摩压手指：用右手大拇指、食指和中指抓住左手中指，由指根部往指尖部抻拉，直到皮肤红赤为止;或用右手的三个手指按压左手无名指和小指之间的骨头处;使皮肤呈红赤即可.揉按脚踝后内外凹陷窝偏下处，坚持.

　　7、阳痿患者要培养良好的心态，要对性知识有充分的了解，充分认识精神因素对性功能的影响.要正确对待"性欲"，不能看作是见不得人的事而厌恶和恐惧;不能因为一两次性交失败而沮丧担忧，缺乏信心;夫妻双方要增加感情交流，消除不和谐因素，默契配合，女方应关怀、爱抚、鼓励丈夫，尽量避免不满情绪流露，避免给丈夫造成精神压力;性交时思想要集中，特别是在达到性快感高峰，即将精液射出时，更要思想集中.

　　太原治阳痿效果好的医院是哪家？以上就是对于男性在治疗阳痿问题过程中需要注意的一些事项，对于男性来说，尽快的恢复男性的雄风是很重要的，所以男性朋友们在治疗过程中一定要对于这些事项有所了解，尽量的去配合治疗，达到最终恢复健康的目的！

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