39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原益民中医院 > 正文
综合
问医生

太原哪家医院看男科好

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：太原哪家医院看男科好？太原益民中医院是太原治疗男科好的医院，针对男性疾病，太原益民中医院有着多年的研究和临床经验，给很多男性朋友们带去了健康．就拿给男性带来危害较重的阳痿来说，在对于阳痿的认识中，男性朋友们都存在很多误区，很男性自身造成一些没必要的困扰，下面我们就来了解一下这些误区！

　　太原哪家医院看男科好？太原益民中医院是太原治疗男科好的医院，针对男性疾病，太原益民中医院有着多年的研究和临床经验，给很多男性朋友们带去了健康.就拿给男性带来危害较重的阳痿来说，在对于阳痿的认识中，男性朋友们都存在很多误区，很男性自身造成一些没必要的困扰，下面我们就来了解一下这些误区！

　　以平时阴茎勃起反应不明显为阳痿 有不少青少年这样陈诉，以前在看了兴奋时，阴茎会自然地勃起，但是现在这种反应不明显，就以为得了阳痿.由于没有来自于配偶完整的性刺激，包括视、听、触、嗅等各方面性刺激，也由于没有真正的性交实践，单凭阴茎勃起与否，是不能作阳痿诊断的.这种发生于平时的精神性勃起规律很复杂，会随一个人的体质、思想、情绪等有所变化，时好时差，这不是判断阳痿的指标.

　　把不能引起女方情欲高潮及快感视为阳痿 这是更大的错误，只要男方阴茎能勃起，顺利通过性交动作完成精液射出及达到情欲高潮，便不是阳痿.男女性功能特点之一即是"男快女慢"，所以男方如已精液射出，女方尚未进人性高潮，这是一种生理现象，至多是性生活不够和谐问题，绝不应认为是阳痿.

　　认为手淫必然会引起阳痿 男性阳痿有哪些治疗误区存在？毋庸讳言，手淫是青少年常有的行为，的确有一些人担忧手淫会诱发阳痿，事后也真的有人发生了阳痿，但现代医学已经阐明，此类阳痿的发生，从本质上讲并非是由于手淫损害了性器官，而恰恰是长期手淫招致精神与心理因素作怪，只要能解除上述种种精神"疙瘩"，就未必会发生阳痿.

　　频繁遗精必然会致阳痿 其实，这种顾虑是多余的，健康未婚男子每月遗精1-2次属正常，4-5次以上是多了些，这可能与生殖泌尿器官炎症或某些生活因素诱发有关，例如穿紧身裤、夜间睡眠局部太热、白天过分劳累等.但现代医学已经明确，遗精与阳痿之间没有必然的联系.

　　太原哪家医院看男科好？出现类似阳痿的问题，男性朋友们相信已经可以明确自身的问题了，莫在自己胡乱猜测，给自己戴上阳痿的罪名，发现问题应及早到专业男科医院检查清楚，查明病因，针对性治疗，才能有效的远离疾病的困扰.

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈