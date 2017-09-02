核心提示：太原哪家医院看男科好？太原益民中医院是太原治疗男科好的医院，针对男性疾病，太原益民中医院有着多年的研究和临床经验，给很多男性朋友们带去了健康．就拿给男性带来危害较重的阳痿来说，在对于阳痿的认识中，男性朋友们都存在很多误区，很男性自身造成一些没必要的困扰，下面我们就来了解一下这些误区！

太原哪家医院看男科好？太原益民中医院是太原治疗男科好的医院，针对男性疾病，太原益民中医院有着多年的研究和临床经验，给很多男性朋友们带去了健康.就拿给男性带来危害较重的阳痿来说，在对于阳痿的认识中，男性朋友们都存在很多误区，很男性自身造成一些没必要的困扰，下面我们就来了解一下这些误区！

以平时阴茎勃起反应不明显为阳痿 有不少青少年这样陈诉，以前在看了兴奋时，阴茎会自然地勃起，但是现在这种反应不明显，就以为得了阳痿.由于没有来自于配偶完整的性刺激，包括视、听、触、嗅等各方面性刺激，也由于没有真正的性交实践，单凭阴茎勃起与否，是不能作阳痿诊断的.这种发生于平时的精神性勃起规律很复杂，会随一个人的体质、思想、情绪等有所变化，时好时差，这不是判断阳痿的指标.

把不能引起女方情欲高潮及快感视为阳痿 这是更大的错误，只要男方阴茎能勃起，顺利通过性交动作完成精液射出及达到情欲高潮，便不是阳痿.男女性功能特点之一即是"男快女慢"，所以男方如已精液射出，女方尚未进人性高潮，这是一种生理现象，至多是性生活不够和谐问题，绝不应认为是阳痿.

认为手淫必然会引起阳痿 男性阳痿有哪些治疗误区存在？毋庸讳言，手淫是青少年常有的行为，的确有一些人担忧手淫会诱发阳痿，事后也真的有人发生了阳痿，但现代医学已经阐明，此类阳痿的发生，从本质上讲并非是由于手淫损害了性器官，而恰恰是长期手淫招致精神与心理因素作怪，只要能解除上述种种精神"疙瘩"，就未必会发生阳痿.

频繁遗精必然会致阳痿 其实，这种顾虑是多余的，健康未婚男子每月遗精1-2次属正常，4-5次以上是多了些，这可能与生殖泌尿器官炎症或某些生活因素诱发有关，例如穿紧身裤、夜间睡眠局部太热、白天过分劳累等.但现代医学已经明确，遗精与阳痿之间没有必然的联系.

太原哪家医院看男科好？出现类似阳痿的问题，男性朋友们相信已经可以明确自身的问题了，莫在自己胡乱猜测，给自己戴上阳痿的罪名，发现问题应及早到专业男科医院检查清楚，查明病因，针对性治疗，才能有效的远离疾病的困扰.