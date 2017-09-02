核心提示：太原专业治疗前列腺炎男科医院！太原益民中医院是专业治疗前列腺炎问题的男科医院．前列腺炎发生的概率很高，很多男性朋友们在生活中因为一些不良好的生活习惯或者工作上的压力等问题，导致自身出现前列腺炎问题的出现．前列腺炎会给男性造成很严重的影响，对于前列腺炎都有哪些治疗方法呢？

太原专业治疗前列腺炎男科医院！太原益民中医院是专业治疗前列腺炎问题的男科医院.前列腺炎发生的概率很高，很多男性朋友们在生活中因为一些不良好的生活习惯或者工作上的压力等问题，导致自身出现前列腺炎问题的出现.前列腺炎会给男性造成很严重的影响，对于前列腺炎都有哪些治疗方法呢？

1、物理治疗前列腺炎

用按摩的手法治疗前列腺炎，排空前列腺管内的分泌物以及引流腺体梗阻区域的感染灶，所以在使用抗生素等药物的同时每隔3~7天就对前列腺进行一次按摩，可取得治前列腺炎较好的效果.

2、抗菌治疗前列腺炎

前列腺炎该用哪些治疗方法？通过对前列腺液的培养来区分慢性细菌性前列腺炎和非细菌性前列腺炎.慢性细菌性前列腺炎治疗时间较长且容易复发，可内服喹诺酮类药物如左旋氧氟沙星等.如发生腹泻、假膜性肠炎等副作用，可改用四环素，无法得到改善改用喹诺酮类药物.也能较好的治前列腺炎.

非细菌性前列腺炎也可使用对细菌和支原体有效的药物.如抗生素治疗无效，也可用双球囊导尿管封闭前列腺部尿道，从尿道腔注入抗生素溶液反流入前列腺管来治前列腺炎.

3、药物治疗前列腺炎

使用消炎、解毒、清热、软坚药物也可治前列腺炎.非淄体抗炎药也可以改善症状.别嘌醇能降低前列腺液中的尿酸浓度，还可清楚活性氧成分，缓解疼痛.减轻炎症.也可作为辅助治前列腺炎.另外α受体拮抗剂可有效地改善前列腺痛及排尿症状，可起到防止交叉感染的作用.常用的药物有特拉唑嗪、阿夫唑嗪等.α受体拮抗剂的疗程较久，需要足够的时间来调整平滑肌功能，巩固疗效.

4、手术治疗前列腺炎

外科治疗前列腺炎针对反复发作的慢性前列腺炎.前列腺炎通常累及腺体的外周带，前列腺电切术难以对前列腺炎起到恢复作用，但是前列腺电切术能够去除前列腺的结石和前列腺导管附近的细菌感染病灶，可降低外周带病灶的再感染.起到治前列腺炎的作用.

太原专业治疗前列腺炎男科医院！以上就是前列腺炎该用哪些治疗方法的内容.病人在发现自己有前列腺炎的症状后应立即到正规医院进行相关检查，找到病因对证下药.早治疗早康复，切不可因为一时的面子问题隐忍不治，长期无法得到准确的治疗可造成不育等严重后果.