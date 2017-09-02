39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原益民中医院 > 正文
综合
问医生

太原治疗阳痿的男科医院

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：太原治疗阳痿的男科医院！太原益民中医院是太原治疗阳痿好的男科医院，针对男性疾病问题，太原益民中医院本着多年的研究和临床经验，结合独特的针对性疗法，在华北地区，治疗男性疾病的有效概率位居榜首！说道特色疗法，就拿阳痿问题来说，我们去了解一下太原益民中医院的特色疗法吧！

　　太原治疗阳痿的男科医院！太原益民中医院是太原治疗阳痿好的男科医院，针对男性疾病问题，太原益民中医院本着多年的研究和临床经验，结合独特的针对性疗法，在华北地区，治疗男性疾病的有效概率位居榜首！说道特色疗法，就拿阳痿问题来说，我们去了解一下太原益民中医院的特色疗法吧！

　　阳痿治疗：

　　我们采用"性康复训练唤醒推拿治疗+性功能康复治疗"、"艾灸消肿散瘀疗法+科特治疗"等中西医结合手段，阳痿康复不再难.

　　疗法原理：

　　通过中医性功能下滑评估，结合运用多普勒阴茎动脉血流分析仪、性激素检测系统、尿动力学分析仪等尖端仪器或设备，对与阳痿相关的原因进行专业检查，查明病因，对症划分类型，针对不同类型，再环环相扣地进行促勃起治疗，具有见效快、不伤身体、无副作用之功效.与传统疗物理疗法相比，中医特色治疗优越性十分突出.

　　1、专项评估、明确病因.运用中医性功能下滑评估，通过中医体质辨识、十二经络检查、"六高"既往史等评估，结合多普勒动脉血流分析仪、性激素检测系统等尖端仪器，对与ED相关的十多个项目进行专项检测，准确查明病因，全面准确治疗.

　　2、中医调治、西医辅治.通过中医针灸，直接刺激神经末梢.引起神经冲动的发放.从而达到减轻疼痛，或减压的目的，可以有效的促进血液循环，让阴茎得到有效的治疗，明显改善充血效果，治疗阳痿效果明显.85%的阳痿患者，比治疗前症状有很大改善.

　　3、真空负压、磁振巩固.通过真空负压、抽吸训练，兴奋脊髓性功能中枢，帮助勃起，增强海绵体血液充盈和减少血液回流，提高硬度和维持勃起时间，增加肌肉活力改善的主动勃起功能.运用磁振康复系统产生的生物磁振效应和高能电磁场改善的主动勃起功能，同时利用模拟温度、中药液按摩及电脉冲等功能，有效调节的被动勃起功能.

　　4、训练唤醒、巩固治疗.通过专用手法，刺激唤醒推拿，改善阴茎海绵体勃起硬度，调节性神经.

　　5、复苏推拿、提升效果.由于工作生活高节奏或夫妻间审美疲劳，都处于一种漠视状态，造成性组织，性腺组织处于一种深度"休眠"状态或半休眠状态.通过专用手法，刺激唤醒推拿，改善阴茎海绵体勃起硬度，调节性神经，提高性生活时间.

　　太原治疗阳痿的男科医院！上述内容就是对于太原益民中医院在阳痿问题上独特的针对性疗法，相信男性朋友们已经有所了解。对于阳痿问题，给男性带来的影响十分重大， 所以男性朋友们一定要重视起来，出现问题及时的去医院进行检查和治疗！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈