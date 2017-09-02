核心提示：太原治疗阳痿的男科医院！太原益民中医院是太原治疗阳痿好的男科医院，针对男性疾病问题，太原益民中医院本着多年的研究和临床经验，结合独特的针对性疗法，在华北地区，治疗男性疾病的有效概率位居榜首！说道特色疗法，就拿阳痿问题来说，我们去了解一下太原益民中医院的特色疗法吧！

太原治疗阳痿的男科医院！太原益民中医院是太原治疗阳痿好的男科医院，针对男性疾病问题，太原益民中医院本着多年的研究和临床经验，结合独特的针对性疗法，在华北地区，治疗男性疾病的有效概率位居榜首！说道特色疗法，就拿阳痿问题来说，我们去了解一下太原益民中医院的特色疗法吧！

阳痿治疗：

我们采用"性康复训练唤醒推拿治疗+性功能康复治疗"、"艾灸消肿散瘀疗法+科特治疗"等中西医结合手段，阳痿康复不再难.

疗法原理：

通过中医性功能下滑评估，结合运用多普勒阴茎动脉血流分析仪、性激素检测系统、尿动力学分析仪等尖端仪器或设备，对与阳痿相关的原因进行专业检查，查明病因，对症划分类型，针对不同类型，再环环相扣地进行促勃起治疗，具有见效快、不伤身体、无副作用之功效.与传统疗物理疗法相比，中医特色治疗优越性十分突出.

1、专项评估、明确病因.运用中医性功能下滑评估，通过中医体质辨识、十二经络检查、"六高"既往史等评估，结合多普勒动脉血流分析仪、性激素检测系统等尖端仪器，对与ED相关的十多个项目进行专项检测，准确查明病因，全面准确治疗.

2、中医调治、西医辅治.通过中医针灸，直接刺激神经末梢.引起神经冲动的发放.从而达到减轻疼痛，或减压的目的，可以有效的促进血液循环，让阴茎得到有效的治疗，明显改善充血效果，治疗阳痿效果明显.85%的阳痿患者，比治疗前症状有很大改善.

3、真空负压、磁振巩固.通过真空负压、抽吸训练，兴奋脊髓性功能中枢，帮助勃起，增强海绵体血液充盈和减少血液回流，提高硬度和维持勃起时间，增加肌肉活力改善的主动勃起功能.运用磁振康复系统产生的生物磁振效应和高能电磁场改善的主动勃起功能，同时利用模拟温度、中药液按摩及电脉冲等功能，有效调节的被动勃起功能.

4、训练唤醒、巩固治疗.通过专用手法，刺激唤醒推拿，改善阴茎海绵体勃起硬度，调节性神经.

5、复苏推拿、提升效果.由于工作生活高节奏或夫妻间审美疲劳，都处于一种漠视状态，造成性组织，性腺组织处于一种深度"休眠"状态或半休眠状态.通过专用手法，刺激唤醒推拿，改善阴茎海绵体勃起硬度，调节性神经，提高性生活时间.

太原治疗阳痿的男科医院！上述内容就是对于太原益民中医院在阳痿问题上独特的针对性疗法，相信男性朋友们已经有所了解。对于阳痿问题，给男性带来的影响十分重大， 所以男性朋友们一定要重视起来，出现问题及时的去医院进行检查和治疗！