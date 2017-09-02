核心提示：太原专业治疗阳痿的男科医院？说道阳痿，男性朋友们对这个问题都会避而不谈．因为可能很多男性朋友们都会多少存在这样的问题，阳痿的问题对于男性来说还是难以启齿的．太原益民中医院作为治疗阳痿问题权威的医院，在阳痿方面有着多年的研究和诊疗经验，给很多男性朋友带来了健康！对于阳痿的治疗，其实有一些中医疗法很重要，下面我们来看一下！

太原专业治疗阳痿的男科医院？说道阳痿，男性朋友们对这个问题都会避而不谈.因为可能很多男性朋友们都会多少存在这样的问题，阳痿的问题对于男性来说还是难以启齿的.太原益民中医院作为治疗阳痿问题权威的医院，在阳痿方面有着多年的研究和诊疗经验，给很多男性朋友带来了健康！对于阳痿的治疗，其实有一些中医疗法很重要，下面我们来看一下！

根据病因的不同主要有以下几种治疗方法：

(一)肝经湿热证的阳痿治疗

因肝经湿热引起阳痿的中医治疗方法有哪些？中医治疗阳痿应以清热利湿为主.方药龙胆泻肝阳加蛇床子(龙胆草、柴胡、甘草、茯苓、栀子、木通、泽泻、车前子、蛇床子、当归、生地).

(二)命门火衰证的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以补命门之火为主.方药用寒谷春生丹(鹿茸、山萸肉、淫羊藿、枸杞子、巴戟天、当归、肉苁蓉、熟地、韭菜子、肉桂、杜仲、附子、仙茅、蛇床子).

(三)肾阴亏虚证的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以滋阴补肾，兼有阴虚火旺者应清虚热.方药用左归丸(大怀熟地、枸杞子、山萸肉、龟鹿二胶、菟丝子、牛膝、山药.清火则需加旱莲草、女贞子、生地黄、牡丹皮等).

(四)胆虚惊恐伤肾的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以壮胆宁神为主.方药用启阳娱心丹(人参、白芍、菟丝子、当归、石菖蒲、生枣仁、远志、获神、山药、白术、砂仁、甘草、柴胡、橘红).

(五)肝气郁结的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以疏肝解郁为主.方药逍遥散合四逆散加味(柴胡、薄荷、枳实、当归、白芍、灸甘草、白蒺藜、紫梢花、川楝子、醋元胡).如有肝气郁结久病不治者可加丹栀逍遥散一起服用.

(六)寒滞肝脉的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以温经暖肝散寒为主.方药暖肝煎加味(小茴香、肉桂、乌药、沉香、枸杞子、当归、茯苓、山萸肉、九香虫、巴戟天、仙灵脾、仙茅).

(七)瘀血阻络的阳痿治疗

中医治疗阳痿应以活血化瘀通络为主.方药蜈蚣达络汤(蜈蚣、川芎、丹参、赤芍、水蛙、九香虫、白僵蚕、柴胡、紫梢花、黄氏、牛膝).

太原专业治疗阳痿的男科医院？太原益民中医院为大家整理的以上内容就是针对阳痿治疗的中医方法！患者一旦发现自己有阳痿症状时，及时调整好自身心态，尽快去正规医院做全面检查，确定病因，对症下药且保持良好的生活习惯，积极配合医生治疗方可早日恢复正常的性生活.