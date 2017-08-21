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太原的妇科医院哪家比较好

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2017-08-21太原玛丽妇科医院
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核心提示：太原的妇科医院哪家好？经常在报纸电视上看到关于妇科医院的广告，真正的妇科医院靠的不仅是广告，更重要的是专业性和性。太原玛丽妇科医院作为华北妇科的典范，专病专治，为千万女性患者带来了健康的福音。

　　太原的妇科医院哪家好？经常在报纸电视上看到关于妇科医院的广告，真正的妇科医院靠的不仅是广告，更重要的是专业性和性。太原玛丽妇科医院作为华北妇科的典范，专病专治，为千万女性患者带来了健康的福音。

　　太原玛丽妇科医院，医院优势介绍：

　　一、从服务理念上看

　　太原玛丽妇科医院一直坚持人文建院精神，一切“以患者为中心”。医院一直尊重女性的选择，女性专家团队，避免了碰见男医师的尴尬，并且提供了“一人一医一诊室”的就医模式，不断地营造更为和谐隐私的人文环境，为女性的就医打造了更便捷、更高效、更全方位的人性化医疗服务体系。

　　二、专家团队：

　　太原玛丽妇科医院有一支专业的高素质专家团队，这支团队由知名妇科首席专家组成。她们都潜心研究妇科疾病数十年，在治疗妇科疾病方面具有自己独到的见解，拥有娴熟的医术。针对女性朋友的不同疾病，她们能够做到为您进行立体式、全方位的诊疗。在这里，您总能找到所患疾病对应的较专业的专家。

　　三、收费完全透明合理：

　　太原玛丽妇科医院在医疗收费方面，严格按照太原市物价局、卫生局、医疗保险办公室相关文件要求，根据太原市综合类医疗服务价格规范进行统一收取。太原玛丽妇科医院打造“平价医院”，将药品、检查费用公开化、透明化，并广泛接受社会和患者的监督，制定药品、医疗设施的采购制度，并严格要求医生不许收取红包、不许拿回扣，加强管理，从根源上解决患者看病贵问题，成为百姓心中放心治疗的典范。

　　温馨提示：如果想做关于检查或治疗，请提前在网上预约我们的在线医生并且说明您的病情，这样的话可以节约一部分时间和费用，同时在线预约免挂号费、免排队、我们将开启绿色通道为您全程服务。

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