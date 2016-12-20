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太原做流产去哪家医院好

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2016-12-20
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核心提示：意外怀孕后大多数女性会通过人流手术来解决意外，在太原这样的城市，医院和诊所也是非常多的，于是很多的女性就出现了选择困难症，安全和费用都是女性朋友较为关心的问题。做人流，要选择正规的医院，安全才能够得到保障。

　　意外怀孕后大多数女性会通过人流手术来解决意外，在太原这样的城市，医院和诊所也是非常多的，于是很多的女性就出现了选择困难症，安全和费用都是女性朋友较为关心的问题。做人流，要选择正规的医院，安全才能够得到保障。

　　另外，由于人流手术并不是任何时间都可以进行的，在合适的时间进行人流手术，也是保障我们身体健康的一个重要的前提。

　　一、怀孕多少天能做人流

　　一般怀孕35-55天做人流，妊娠月份小，方法愈简便、安全、出血少。停经后两个半月之后，随着胎囊的增大，就会给手术带来一定的难度，对身体恢复也会有一定的影响。需要提醒女性朋友的是，人流手术虽然过晚进行有危险，但是女性也不能够过早进行，太早进行人流依旧会引发人流失败的可能。

　　二、做人流手术前要准备什么

　　1、选择正规的医院：正规医院做一次人流手术需要用到的器材有：手术中的耗材、负压吸引器、B超、心电监护仪、麻醉机、呼吸机等，而无痛人流需要上麻醉，因此还包括麻醉药品。

　　2、选择好的人流方式：人工流产适用于妊娠6-12周的终止。人工流产出血量较药物流产少，子宫出血时间较药物流产短，一般术后10天内出血干净。人工流产按照术中麻醉方法的不同，可再分为普通人流及无痛人流两种。其手术过程是一样的，只是无痛宫人流在手术中使用了麻醉药。

　　3、做好人流前的检查：女性在人流手术前需要进行早孕检查、B超检查、血，尿HCG值检查、白带常规检查、炎症检查等等，这些检查是保证女性手术正常进行一大因素。、

　　温馨提醒：女性朋友在经过人流手术后，需要多注意日常的身体调养，不要认为手术做了就万事大吉。希望广大女性朋友们能认真对待，切勿大意，其实人流时间以及注意事项方面都有很多讲究。如果还想了解更多的相关事宜，可以查阅更多相关文章做进一步了解。

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