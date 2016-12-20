39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原玛丽妇科医院 > 正文
综合
问医生

太原做人流好吗

新闻文章排行榜
2016-12-20
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　如果各方面条件允许，怀孕对于大多女性来说是一件很幸福的事情，但对于还没有要孩子的人来说就是一件麻烦的事情，人流的安全问题，是每个女性较为关心的问题。

　　如果各方面条件允许，怀孕对于大多女性来说是一件很幸福的事情，但对于还没有要孩子的人来说就是一件麻烦的事情，人流的安全问题，是每个女性较为关心的问题。

　　较佳时间+科学方法=安全人流

　　当提及人流时，也许你脑中会出现冰冷的器械，撕心裂肺的疼痛等一幕幕让不寒而栗的场面，其实，这些担忧完全没有必要，只要选择有人流资质的专业医院做人流，就可以全面保证手术的安全性。

　　在妊娠10周以内做人工流产是较为合适的。因为此时做人流，孕囊较小，手术难度较小，手术时间短，安全性高。如果超过了两个半月再做流产手术，对身体危害很大。一般来说，怀孕35-55天是做人流的较佳时期。此时胎体尚未形成，胚胎容易吸出来，手术时间短，出血量少，术后恢复快。

　　太原玛丽妇科医院，拥有专业的医师资源、技术资源、设备资源、材料资源，玛丽医生有着20多年专业临床经验，为每一位顾客进行综合考量，全方位定制治疗方案。在太原，玛丽帮您解决意外的烦恼。

　　选择太原玛丽妇科医院，完美流走意外留下产权

　　太原玛丽妇科医院每位医生都是具备至少20年以上临床手术经验，所有人流手术从术前诊断到术后护养全程监管，并由医生亲自手术，娴熟运用并严格遵循标准规范操作流程，手术全程规范、 严谨，为手术安全提供强有力保障。

　　温馨提示：为了更好方便女性朋友到院就诊，太原玛丽妇科医院特推出了【网上预约挂号】的就诊绿色通道，您只需提前预约即可在方便时间内到院就诊，为您省时更省心，同时祝您身体健康，心情愉快。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答

推荐医院更多

39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈