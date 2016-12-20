核心提示： 如果各方面条件允许，怀孕对于大多女性来说是一件很幸福的事情，但对于还没有要孩子的人来说就是一件麻烦的事情，人流的安全问题，是每个女性较为关心的问题。

如果各方面条件允许，怀孕对于大多女性来说是一件很幸福的事情，但对于还没有要孩子的人来说就是一件麻烦的事情，人流的安全问题，是每个女性较为关心的问题。

较佳时间+科学方法=安全人流

当提及人流时，也许你脑中会出现冰冷的器械，撕心裂肺的疼痛等一幕幕让不寒而栗的场面，其实，这些担忧完全没有必要，只要选择有人流资质的专业医院做人流，就可以全面保证手术的安全性。

在妊娠10周以内做人工流产是较为合适的。因为此时做人流，孕囊较小，手术难度较小，手术时间短，安全性高。如果超过了两个半月再做流产手术，对身体危害很大。一般来说，怀孕35-55天是做人流的较佳时期。此时胎体尚未形成，胚胎容易吸出来，手术时间短，出血量少，术后恢复快。

太原玛丽妇科医院，拥有专业的医师资源、技术资源、设备资源、材料资源，玛丽医生有着20多年专业临床经验，为每一位顾客进行综合考量，全方位定制治疗方案。在太原，玛丽帮您解决意外的烦恼。

选择太原玛丽妇科医院，完美流走意外留下产权

太原玛丽妇科医院每位医生都是具备至少20年以上临床手术经验，所有人流手术从术前诊断到术后护养全程监管，并由医生亲自手术，娴熟运用并严格遵循标准规范操作流程，手术全程规范、 严谨，为手术安全提供强有力保障。

温馨提示：为了更好方便女性朋友到院就诊，太原玛丽妇科医院特推出了【网上预约挂号】的就诊绿色通道，您只需提前预约即可在方便时间内到院就诊，为您省时更省心，同时祝您身体健康，心情愉快。