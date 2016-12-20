太原哪家医院可以做人流

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核心提示：子宫———“胎儿的宫殿”、“月经的故乡”、“生命的摇篮”，然而，它的一生又是那样多灾多难，比如不当人流对它的伤害。

子宫———“胎儿的宫殿”、“月经的故乡”、“生命的摇篮”，然而，它的一生又是那样多灾多难，比如不当人流对它的伤害。 太原玛丽妇科医院，作为一家专业的妇科医院，自成立以来，不断的改革和创新，紧跟时代的的发展，赢得了太原众多女性的青睐。在太原，也许玛丽可以帮助您。 人流的安全问题，一直是女性朋友所关心的，那么，首先要避免反复的人工流产，偶尔一次人工流产，若选择正规医疗机构先进的人流技术，对子宫的损害能够降到底线，但多次在短时间内反复进行的人工流产术，对于子宫的伤害相当大，也是日后子宫患病、不育乃至早衰的重要原因。 消除人流隐患，谨记3招! 人工流产是通过人工或药物排出孕囊来终止妊娠，人流对专家手法、技术设备、手术环境都有极高的要求，降低人流手术的伤害，我们要做到以下3点： 与不正当医疗场所说“NO”! 一些女性意外怀孕后，怕被熟人撞见，就选择去小诊所等一些不正当医疗场所做人流手术，但这些诊所的技术设备、手术环境都有一定的局限，选择诊所人流无疑是给自己埋下一个坑。 不冒药流风险 很多女性为了贪图省事，就购买药物在家自行药流，但往往都以不全流产和大出血作为收场，出现大出血，如果不及时处理很容易危及生命。在小艾接诊患者中，不乏有因为自行药物流产而导致阴道持续出血的患者。 把握人流时间 人流还要把握时间，过早或者过晚都不宜人流。过早做人流手术，孕囊太小，容易造成漏吸，过晚则胎儿较大，手术过程中出血多，对身体伤害大。人流手术，在怀孕的35-55天是较佳的人流时间。 女性人流术后要补充营养，多吃一些富含蛋白质、维生素容易消化的食品，如新鲜水果蔬菜、瘦肉、鲜鱼、蛋类、奶或豆制品等，同时，避免参加体力劳动及过度疲劳和受寒受潮。