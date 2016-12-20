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核心提示：意外怀孕，在太原想找一家靠谱的妇科医院?安全，费用，服务，这些都是我们所忧虑的，其实，这些都不必太过忧虑，选医院当然要选正规专业的，但是一些小知识，我们还是必须要了解的。
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五月刚过，笔者从广州妇科医院了解到，广州无痛人流人数五月迎来小高峰。广州众多妇科医院统计数据显示，五月份与四月相比，广州无痛人流人数均出现剧增现象。广州空军后勤医院妇科主任耿爱萍透露，广空后勤医院五月份仅无痛人流手术就超过600台，比四月增加近20%。
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