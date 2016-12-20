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核心提示：日常工作忙碌不已，很多女性朋友都没有注意。当身体敲响醒钟，以为是小问题，挺挺就能过去，谁知妇科疾病缠上了自己，严重影响了工作和生活。为了及早的摆脱妇科疾病，女性想尽了办法。但是，很多时候想“花钱买健康”，结果却是“钱没少花，罪没少受，疾病却依旧缠绕”。这个时候，也许太原玛丽妇科医院能够帮助您。
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