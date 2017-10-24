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儿童癫痫会不会影响成长

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2017-10-24
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核心提示：该病是当下的多见病，什么年龄段都会患病，其中儿童人群是患有该病的高发人群。所有患儿父母都害怕会影响孩子的健康成长。

　　儿童癫痫会不会影响成长？该病是当下的多见病，什么年龄段都会患病，其中儿童人群是患有该病的高发人群。所有患儿父母都害怕会影响孩子的健康成长。那么，儿童癫痫会不会影响成长呢？

　　所有的父母都希望自己的孩子能健康快乐的长大，在孩子被检查患有此病时，他们整日都是为孩子的病情担心，四处的询问打听，想要找到治疗孩子病情的有效的方法。毕竟此病是伤害性大的病，是会或多或少的给孩子造成伤害的。

　　小儿生长迟缓的原因多种多样，有的系自然过程，有的属遗传因素，有的则属疾病，一般说来，原发性癫痫中，发育落后者很少见。而在症状性癫痫中，发育落后的比例明显增多，因为后者都是先天或后天脑疾病的结果。

　　如果一个小孩发育落后明显，就表明他的神经系统受到广泛的损害。当然，如果你的孩子癫痫发作频繁且又严重时，其发育也可能出现迟滞。这是因为过多的异常电活动不断地阻碍着正常的脑功能，干扰脑处理外界情报的能力。这种情况可以通过控制癫痫发作而逆转。

　　部分癫痫病患儿都有身体发育迟缓、智力低下的现象，这都是癫痫病导致的，如果家长发现孩子行为异常，要带去医院检查治疗。患了癫痫病越早治疗越好，尽量避免癫痫病对儿童的生长发育带来不利影响。

　　也就是，此病如果没有及时的得到医治，是会影响孩子的正常发育的，家长在平时一定要带孩子及时的进行医治，同时也要注意日常的护理。希望所有的孩子能早日远离疾病，能够无忧无虑的生活。

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