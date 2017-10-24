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儿童初期癫痫有什么症状

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2017-10-24
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核心提示：儿童时期对于所有人来说应该说是最快乐的阶段，每天可以无忧无虑的玩耍，没有任何烦恼。但是有许多儿童却不幸运的患有了该病，他们的童年时光变得不再是哪样的五彩缤纷。但是由于他们的较为年幼，再加上家长们对于该病没有太深的了解，在初期的时候常常会对其进行忽略。

　　儿童初期癫痫有什么症状？儿童时期对于所有人来说应该说是最快乐的阶段，每天可以无忧无虑的玩耍，没有任何烦恼。但是有许多儿童却不幸运的患有了该病，他们的童年时光变得不再是哪样的五彩缤纷。但是由于他们的较为年幼，再加上家长们对于该病没有太深的了解，在初期的时候常常会对其进行忽略。那么，儿童初期癫痫有什么症状

　　此病症是会经常性的出现的，于成年人患者相比较起来，儿童患者的症状相对来说不太明显的。但是也不排除一些情况较为严重的患儿，他们每次发作时会出现意识丧失，身体会不受控制的。

　　一、儿童癫痫病小发作症状，这种儿童癫痫时，症状表现为无意识咀嚼、咂嘴、流口水、眨眼睛和吞咽东西等小动作，家长一般易忽视这些细微的异常症状反应。有些癫痫患儿还有吸吮动作、恶心等症状，或有是腹痛、呕吐和意识丧失症状，也有的癫痫患儿表现为胡乱的摸索、行走、奔跑、踢打、胡言乱语、微笑或狂笑等症状表现。

　　二、儿童癫痫病精神运动型发作，儿童癫痫病的早期症状是什么当这种儿童癫痫发作时，孩子表现为活动的突然停止，然后出现两眼凝视、面无表情等症状，这种癫痫发作可持续数分钟至数小时。

　　三、儿童癫痫部分性发作，孩子出现这种癫痫发作时，会有躯体的局部肌肉抽搐症状。儿童癫痫病的早期症状是什么这种癫痫发作的持续时间比较长，癫痫儿童一般不会出现意识丧失的症状，但是癫痫儿童严重发作后，身体的抽搐部位的肌肉可有暂时性麻痹。

　　四、儿童癫痫病发作的类型很多，其中儿童癫痫大发作，是一种危害较大的癫痫发作类型。癫痫儿童发作时，往往表现为意识的突然丧失症状，然后出现呼吸暂停、口吐白沫、面色青紫、瞳孔散大和肢体抽搐的严重症状。一些癫痫儿童还会出现舌咬伤、大小便失禁等症状，儿童癫痫大发作一般会持续发作1-5分钟左右。

　　儿童是一个特殊的群体，作为家长一定要细心照顾孩子，在平时可以关注一些关于该病的相关常识，一旦发现 孩子有异常行为时，则要及时的带孩子到正规的医院做检查，及时的进行医治。

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