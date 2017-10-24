核心提示：根据发作情况可以将患者的病情分为大小发作（Attack）。相对于来说小发作给予患者的伤害较小的。但是患者每次发作时是什么状况，都要及时的采取应急措施，从而保证患者的生命不受到威胁。

癫痫小发作应该怎么处理？根据发作情况可以将患者的病情分为大小发作(Attack)。相对于来说小发作给予患者的伤害较小的。但是患者每次发作时是什么状况，都要及时的采取应急措施，从而保证患者的生命不受到威胁。那么，癫痫小发作应该怎么处理？

当出现小发作时，病人可能会出现短暂性的意识(consciousness)不清晰，会中途停止正在进行的活动，脸色也会变差，但是一般这种情况出现的时间是较短的，短时间内是不会给患者造成太大的伤害的。但是如果不及时医治，任由病情的发展，则是会给影响智力的。

一、移开患儿身旁的硬物，协助患儿侧卧，以利于患儿口涎的流出，保持患儿的呼吸道通畅，然后迅速将毛巾、衣服、手帕等柔软的东西垫到患儿的头下，解开其上衣领扣，如果来不及做上述安排，发现患儿要摔倒时，家长应迅速扶住患儿，顺势让其倒下，以防其自己倒地摔伤，这是儿童癫痫小发作处理方法之一。

二、如果癫痫发作时患儿的口是张开的，家长应迅速用缠裹纱布的压舌板或筷子垫在患儿嘴巴一侧的上、下牙之间，以防止其咬伤舌头。如患儿已经咬紧牙关，则不能用暴力和坚硬物品强行去撬他的嘴，以免其牙齿脱落，阻塞呼吸道，这是儿童癫痫小发作处理方法之一。

三、儿童癫痫小发作的处理要注意患儿抽搐停止后，要过几分钟、几十分钟甚至几个小时才能恢复正常。在这段时间里，家长可给患儿更换被汗液、尿液浸湿的衣裤，并给其换个舒适的环境，让其安静入睡。有一些患儿在这段时间里会处于一种朦胧状态，甚至会出现一些无目的的冲动、自伤、伤人、毁物等狂躁性行为，家长对这些患儿应严格看护。

四、儿童癫痫小发作的处理要注意如果患儿的癫痫大发作持续30分钟以上，或者患儿的癫痫连续多次发作，或者在癫痫发作的间隙患儿的意识得不到恢复，医学上称之为“癫痫持续状态”。而癫痫持续状态是癫痫中的急危重症，这种状态可持续数小时至数日，家长一旦发现患儿出现癫痫持续状态，应立即将其送往医院

当发现患病并且发作时，切莫惊慌，要冷静的对患者做应急护理措施，从而保证患者的生命安全，降低对患者的身体伤害。最后，祝愿所有的患者病情能早日得到康复！