39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原癫痫病医院 > 正文
综合
问医生

癫痫小发作应该怎么处理

新闻文章排行榜
2017-10-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：根据发作情况可以将患者的病情分为大小发作（Attack）。相对于来说小发作给予患者的伤害较小的。但是患者每次发作时是什么状况，都要及时的采取应急措施，从而保证患者的生命不受到威胁。

　　癫痫小发作应该怎么处理？根据发作情况可以将患者的病情分为大小发作(Attack)。相对于来说小发作给予患者的伤害较小的。但是患者每次发作时是什么状况，都要及时的采取应急措施，从而保证患者的生命不受到威胁。那么，癫痫小发作应该怎么处理？

　　当出现小发作时，病人可能会出现短暂性的意识(consciousness)不清晰，会中途停止正在进行的活动，脸色也会变差，但是一般这种情况出现的时间是较短的，短时间内是不会给患者造成太大的伤害的。但是如果不及时医治，任由病情的发展，则是会给影响智力的。

　　一、移开患儿身旁的硬物，协助患儿侧卧，以利于患儿口涎的流出，保持患儿的呼吸道通畅，然后迅速将毛巾、衣服、手帕等柔软的东西垫到患儿的头下，解开其上衣领扣，如果来不及做上述安排，发现患儿要摔倒时，家长应迅速扶住患儿，顺势让其倒下，以防其自己倒地摔伤，这是儿童癫痫小发作处理方法之一。

　　二、如果癫痫发作时患儿的口是张开的，家长应迅速用缠裹纱布的压舌板或筷子垫在患儿嘴巴一侧的上、下牙之间，以防止其咬伤舌头。如患儿已经咬紧牙关，则不能用暴力和坚硬物品强行去撬他的嘴，以免其牙齿脱落，阻塞呼吸道，这是儿童癫痫小发作处理方法之一。

　　三、儿童癫痫小发作的处理要注意患儿抽搐停止后，要过几分钟、几十分钟甚至几个小时才能恢复正常。在这段时间里，家长可给患儿更换被汗液、尿液浸湿的衣裤，并给其换个舒适的环境，让其安静入睡。有一些患儿在这段时间里会处于一种朦胧状态，甚至会出现一些无目的的冲动、自伤、伤人、毁物等狂躁性行为，家长对这些患儿应严格看护。

　　四、儿童癫痫小发作的处理要注意如果患儿的癫痫大发作持续30分钟以上，或者患儿的癫痫连续多次发作，或者在癫痫发作的间隙患儿的意识得不到恢复，医学上称之为“癫痫持续状态”。而癫痫持续状态是癫痫中的急危重症，这种状态可持续数小时至数日，家长一旦发现患儿出现癫痫持续状态，应立即将其送往医院

　　当发现患病并且发作时，切莫惊慌，要冷静的对患者做应急护理措施，从而保证患者的生命安全，降低对患者的身体伤害。最后，祝愿所有的患者病情能早日得到康复！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈