核心提示：该病是当下很多见的一种病，当患者的病情发作时常常会不受控制。该病发生时的表现是相当的多的。所有患有该病后是需要多加注意的，避免病情发生让病人受到更多的意外伤害。

癫痫发作是不是会抽搐呢？该病是当下很多见的一种病，当患者的病情发作时常常会不受控制。该病发生时的表现是相当的多的。所有患有该病后是需要多加注意的，避免病情发生让病人受到更多的意外伤害。那么，癫痫发作是不是会抽搐呢

现下许多的人都见过或者是听过此病，该病是会对正常生活构成威胁的。得上以后病人由于被其纠缠也不能好好地生活，而且该病一种相当棘手的疾病，在进行医治也需要花费大量的时间。所以要想避免其带来的伤害，大家要避免得上这类病。

(1)日常食物的触发，研究发现食物中的一些物质是会导致癫痫疾病发作的。尤其是含有钾、镁、锌等过高的食物。因为患儿自身就含有非常多的微量元素，如果过分吸入的话是会导致癫痫疾病的发作从而引发身体抽搐的。

(2)儿童自身的代谢异常也会导致癫痫发作抽搐的。如患儿患有低血钙、低血糖等病症。在对癫痫疾病进行治疗的时候，如果不能及时有效的对这类疾病进行调节，是很可能引发癫痫疾病发作抽搐的。

(3)强光或者强声刺激导致的癫痫发作抽搐。小儿对于外界环境的承受能力是比较弱的，尤其是患有癫痫疾病的患儿。在一些强光或者强声的刺激下很可能会导致癫痫疾病的发作从而导致身体的抽搐。因此在日常生活中要尽可能的避免强光和强声对患儿的刺激。

癫痫发作是不是会抽搐呢？当患有此病后大家一定要重视起来，要抓紧时间进行治疗，及早的将病情的达到号的控制，从而降低对自身的伤害。祝愿所有的患者能早日得到康复！