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小孩子得了癫痫该怎么急救

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2017-10-24
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核心提示：现在我们的周围已经有很多的癫痫患者，因为小孩子各方面发育都不成熟，更容易受到外界的刺激，所以是易感人群，那小孩子病情发作时我们应该如何做才能使孩子少受到伤害呢？

　　小孩子得了癫痫该怎么急救？现在我们的周围已经有很多的癫痫患者，因为小孩子各方面发育都不成熟，更容易受到外界的刺激，所以是易感人群，那小孩子病情发作时我们应该如何做才能使孩子少受到伤害呢？

　　当孩子有病情并发生时，身边的人应该有条理的进行急救，以降低孩子因病情而受到的严重伤害。

　　1.在孩子发作时应及时将孩子扶住，防止孩子摔倒，然后将孩子轻轻的放在平地上或平坦的地方

　　2.若没有及时安排，则应将孩子扶住，顺势将其倒下，防止孩子自己摔倒摔伤，并且快速移开孩子身边的硬物，将孩子侧卧，让孩子口中的分泌物流出，保证孩子的呼吸通畅，然后迅速将一些柔软的东西垫在孩子的头下，同时解开孩子的上衣扣子

　　3.如果癫痫发作时孩子的嘴是张开的，那么应该迅速用缠裹纱条的压舌板或筷子垫在孩子嘴巴一侧的上、下牙之间，以防其咬伤舌头。若孩子已经咬紧牙关，不要用暴力和坚硬物品强行撬孩子的嘴，以免其牙齿脱落，阻塞呼吸道。

　　4.孩子抽搐停止后，要经过几分钟、几十分钟甚至几个小时才能恢复正常。在此时间，家长可给孩子更换被汗液、尿液浸湿的衣物，给其换个舒适的环境，让其安静入睡。

　　5.密切观察孩子的病情，详细记录孩子发作的情况。当孩子连续数次出现癫痫大发作，并且一直不能恢复神志时，应及时送往医院抢救，以免耽误救治。

　　6.应注意的是，孩子癫痫发作时，不要急于给其灌药，以免发生吸入性肺炎或窒息等严重后果。

　　小孩子得了这种病，家长都非常忧虑，所以家垂能做的就是及时带孩子到正规且专业的医院就诊，给孩子寻找合适的治疗方法，以及牢记应注意的事项及急救措施，使孩子的伤害降到最.低。

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