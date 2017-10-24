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继发性癫痫有什么症状呢

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2017-10-24
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核心提示：大家都知道，癫痫有先天和后天之分。大家要了解它们的早期症状有哪些，这样就可以对症治疗了。

　　继发性癫痫有什么症状呢？大家都知道，癫痫有先天和后天之分。大家要了解它们的早期症状有哪些，这样就可以对症治疗了。

　　后天形成的又叫继发性，与先天(即原发性)存在很大区别，它主要是由其他疾病引发的，存在明确的病因，而先天性的多出现在遗传现象中。现在给大家介绍一下继发性的症状。

　　继发性癫痫病的早期症状

　　一、癫痫患者发作前，一般都会出现肢体麻刺感和上腹部不适，病人出现全身不适、易激惹、烦躁不安、心境不佳、常挑剔或抱怨他人的癫痫病的症状。

　　二、有些精神运动性发作也可出现类似大发作的前驱症状，癫痫发作前数秒钟内病人出现的错觉、幻觉、自动症、局部肌阵挛或其它特殊感觉等。

　　继发性癫痫病的发作症状

　　1、单纯部分性发作

　　某一局部或一侧肢体的强直、阵挛性发作，或感觉异常发作，历时短暂，意识清楚。

　　2、复杂部分性发作

　　精神感觉性、精神运动性及混合性发作。多有不同程度的意识障碍及明显的思维、知觉、情感和精神运动障碍。可有神游症、夜游症等自动症表现。有时在幻觉、妄想的支配下可发生伤人、自伤等暴力行为。

　　3、大发作

　　突然意识丧失，继之先强直后阵挛性痉挛。常伴尖叫、面色青紫、尿失禁、舌咬伤、口吐白沫或血沫、瞳孔散大。持续数十秒或数分钟后痉挛发作自然停止，进入昏睡状态。醒后有短时间的头昏、烦躁、疲乏，对发作过程不能回忆。若癫痫连续多次发作，发作间期意识不清或一次发作持续30分钟以上者称癫痫持续状态，常可危及生命。

　　4、小发作

　　突发性精神活动中断，意识丧失、可伴肌阵挛或自动症。一次发作数秒至十余秒。脑电图出现3次/秒棘慢或尖慢波综合。

　　5、植物神经性发作

　　可有头痛型、腹痛型、肢痛型、晕厥型或心血管性发作。继发性癫痫多为部分性发作，亦可见全身性发作。

　　既然大家都了解就继发性患者早期的行为活动，就要及时判断明确病因，到正规的医院进行科学的治疗，在生活中避免再次碰触诱发因素，合理用药，争取早日恢复健康。

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