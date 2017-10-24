39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原癫痫病医院 > 正文
综合
问医生

光敏性癫痫是什么意思

新闻文章排行榜
2017-10-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：生活中有一种人，他们不能见到强烈的光照，一不小心触到强烈的光照，他们就会出现异常的表现，但他们不是电视、电影上的吸血鬼，他们是一种疾病患者。

　　光敏性癫痫是什么意思？生活中有一种人，他们不能见到强烈的光照，一不小心触到强烈的光照，他们就会出现异常的表现，但他们不是电视、电影上的吸血鬼，他们是一种疾病患者。

　　癫痫疾病在生活中并非罕见，但它的有些表现形式有很多我们并不了解，就比如有的患者就是如上所说不可接触强烈的光线，甚至不能玩电子游戏，这是癫痫病的一种症状，叫做光敏性癫痫。

　　它是由光源强刺激、闪光刺激等视觉刺激引起的发作。表现为意识丧失，跌倒在地，面色发紫，口吐白沫，全身肌肉强直，头向后仰，上肢用力弯曲，下肢伸直等。

　　光敏性癫痫，患有此癫痫的患者要避免一些刺激的光源，强烈的光刺激会使大脑神经元异常放电从而导致发作，除此之外，它的症状特点也是多样的。光敏性癫痫的症状主要是以全身强直痉挛性发作为主，表现为玩游戏、使用电脑、看电视时突然的意识丧失，面色发紫，跌倒在地，口吐白沫，全身肌肉强直，头向后仰，下肢伸直，上肢用力弯曲，在十秒后会变为四肢有规律性的抽动，持续数分钟后发作会自动停止;也有的表现是肌阵挛发作，部分运动性的发作，失神发作以及头痛发作等，患者的神经系统检查和智力检查都是正常的，脑电图会表现为可见闪光惊厥性的反应，枕部慢波活动和痫样放电。

　　有些患者会出现一些不典型的光敏性癫痫病的症状，单纯的表现为行为古怪、失神、举止异常等，这些“非典型癫痫症状”在一段时间内可不断反复的出现，患者要重视。如果在受到光刺激后出现了惊厥反应，应及早就诊。而对于健康的人来说，虽然要借休息日好好的放松一下，但是一定要注意放松方式，要把握好度，千万不可为了一时的兴奋而造成严重后果。

　　最后建议患者要到正规医院体检，睡眠确保充足，少接触现代电子，防止玩电子游戏，平时避免强光照射，避免情绪波动劳累熬夜，避免从事危险职业。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈