核心提示：生活中有一种人，他们不能见到强烈的光照，一不小心触到强烈的光照，他们就会出现异常的表现，但他们不是电视、电影上的吸血鬼，他们是一种疾病患者。

光敏性癫痫是什么意思？生活中有一种人，他们不能见到强烈的光照，一不小心触到强烈的光照，他们就会出现异常的表现，但他们不是电视、电影上的吸血鬼，他们是一种疾病患者。

癫痫疾病在生活中并非罕见，但它的有些表现形式有很多我们并不了解，就比如有的患者就是如上所说不可接触强烈的光线，甚至不能玩电子游戏，这是癫痫病的一种症状，叫做光敏性癫痫。

它是由光源强刺激、闪光刺激等视觉刺激引起的发作。表现为意识丧失，跌倒在地，面色发紫，口吐白沫，全身肌肉强直，头向后仰，上肢用力弯曲，下肢伸直等。

光敏性癫痫，患有此癫痫的患者要避免一些刺激的光源，强烈的光刺激会使大脑神经元异常放电从而导致发作，除此之外，它的症状特点也是多样的。光敏性癫痫的症状主要是以全身强直痉挛性发作为主，表现为玩游戏、使用电脑、看电视时突然的意识丧失，面色发紫，跌倒在地，口吐白沫，全身肌肉强直，头向后仰，下肢伸直，上肢用力弯曲，在十秒后会变为四肢有规律性的抽动，持续数分钟后发作会自动停止;也有的表现是肌阵挛发作，部分运动性的发作，失神发作以及头痛发作等，患者的神经系统检查和智力检查都是正常的，脑电图会表现为可见闪光惊厥性的反应，枕部慢波活动和痫样放电。

有些患者会出现一些不典型的光敏性癫痫病的症状，单纯的表现为行为古怪、失神、举止异常等，这些“非典型癫痫症状”在一段时间内可不断反复的出现，患者要重视。如果在受到光刺激后出现了惊厥反应，应及早就诊。而对于健康的人来说，虽然要借休息日好好的放松一下，但是一定要注意放松方式，要把握好度，千万不可为了一时的兴奋而造成严重后果。

最后建议患者要到正规医院体检，睡眠确保充足，少接触现代电子，防止玩电子游戏，平时避免强光照射，避免情绪波动劳累熬夜，避免从事危险职业。