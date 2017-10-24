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得了癫痫病有什么方法能治好

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2017-10-24
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核心提示：对于上述问题很多患者都想得到正确答案，因为它的存在一直严重影响着患者的家庭及生活，甚至还有好多家庭因为这个病而分崩离散。

　　得了癫痫病有什么方法能治好？对于上述问题很多患者都想得到正确答案，因为它的存在一直严重影响着患者的家庭及生活，甚至还有好多家庭因为这个病而分崩离散。

　　其实在当下对于这一慢性疾病，通过正规治疗，大多数的患者都能得到很好的控制，其中有一半左右的患者在2-5年之后可以完全控制，达到临床痊.愈，和正常人一样的生活，也就是说，通过正规的治疗，这种病是能治好的。那么得了癫痫有什么方法能治好？

　　第.一是通过药物治疗癫痫。

　　目前来说，大多数的癫痫患者都是长时间的使用药物来进行治疗，药物控制癫痫的发作效果也都比较明显。而且随着医疗科学水平的进步，研究出来很多新型的抗病药物，开始使用在临床治疗上，降低了药物对患者造成的的副作用或损害。

　　第二是通过手术治疗癫痫。

　　手术治疗是也一种比较常见的治疗癫痫的方法。一般，患者都是可以通过开颅手术切除致痫灶，破坏癫痫灶神经纤维的相互联系，阻止出现及扩散癫痫的不正常的放电现象。这种方法，在癫痫病的治疗上也是被普遍使用的。

　　第三种是中药诊疗

　　目前患者多采用中医诊疗，中药讲究“对症施治”，同一种药不可能适合所有的癫痫病患者，所以中药诊疗要对症才可。

　　第四种是通过病因治疗癫痫

　　通过病因治疗癫痫。这种方法主要就是根据每个患者由于不同的致病因素导致的发作，从而选择相对应的治疗方法。比如如果是脑炎患者，就要选择抗炎治疗，如果是寄生虫感染的患者，那么就要进行驱虫治疗等等。而病因治疗也是一种比较有效的癫痫经常使用到的治疗方法。

　　第五种是乐观情绪

　　保持乐观情绪，治疗癫痫。根据很多的研究显示，患者如果精神比较紧张、经常觉得悲观失望的话是会增进癫痫的发作。大部分癫痫患者都会因为病情长时间的反复发作以及社会上一些人的歧视而感到失望悲观。但是，治疗癫痫的最.新方法就是患者本身要要树立治疗的信心，保持乐观愉悦的心情，端正自己的态度。只有用良好的心理，积极，耐心地配合医生进行有效治疗，很多的患者其实是可以基本治.愈，最后过上正常人的生活。

　　只要选择适合自己的治疗方式，并且注意平时生活中的饮食及各种禁忌，坚持治疗，有良好的心态，大多数患者都是可以痊.愈的。

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