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车祸引起的癫痫能治好吗

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2017-10-24
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核心提示：明天在我们的认知里是彷徨的，因为我们不知道会有什么发生，也许有惊喜但也许有不可避免的意外，所以我们应该珍惜当下，不论发生什么事情，都应以自身的健康为基础，只有身体才是自己的，它是我们奋斗的根本。

　　车祸引起的癫痫能治好吗？明天在我们的认知里是彷徨的，因为我们不知道会有什么发生，也许有惊喜但也许有不可避免的意外，所以我们应该珍惜当下，不论发生什么事情，都应以自身的健康为基础，只有身体才是自己的，它是我们奋斗的根本。

　　生活中的意外往往来的很突然，有很多的人因为突然发生的车祸而丧失生命，幸运的捡回一条命，但是也会有或多或少的损伤，其中脑部的损伤外伤可以治.愈，但有可能引发一系列的其他内部疾病，比如癫痫，那么车祸引起的癫痫能治好吗？

　　不管是什么原因引起的癫痫病都是有治.愈的希望的，所以车祸引起的癫痫也是如此，关键就在于坚持癫痫病的治疗，做好日常的护理。

　　癫痫疾病是一种慢性的顽固性脑部疾病，属于难治性疾病，但还是可以治疗好的。一次性治疗这样的情况不是很现实，就算治疗好了也还需要药物调理几个月加速和巩固治疗的效果。病去如抽丝，这是医学常识，没有什么病可以短时间内就可以彻.底治疗好的，治疗癫痫也是一样需要一个过程。能否治.愈关键还要看治疗原理是否符合发病机制，癫痫发作是由于大脑神经元细胞异常放电导致临床癫痫症状，要杜绝癫痫发作就必须修复受损神经元细胞平衡异常放电。无论在那里接受治疗，建议还是要去正规的专业的癫痫治疗医院检查清楚脑神经元细胞受损部位及受损程度，然后进行靶向修复平衡异常放电杜绝癫痫发作。

　　脑外伤导致的癫痫，在治疗方面跟普通的癫痫是一样的，癫痫的治疗是一个慢性的治疗过程，家属要对治疗有信心，癫痫并非不治之症，只要积极的治疗，以及合理的用药，选择科学的治疗方案，都是能够见到治.愈后的效果的，希望癫痫患者积极的面对病情，早日的摆脱癫痫疾病发作以及先兆带来的困扰，对于癫痫来说，最可靠的预防就是按时、按量地服用抗癫痫药物。

　　车祸引起的癫痫能治好吗？建议，患者应该留意平时的习惯，保证睡眠质量和时长，饮食(diet)上忌过饥过饱，忌酒、咖啡等刺激性饮品，并且及时去正规医院跟医生交流，确定治疗的方案，坚持治疗。

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