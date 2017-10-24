核心提示：对于普遍成年患者来说都迫切的想要知道这个问题，因为他们身上背负着家庭的重任，绝．对不能为家里增加负担，也不能因为自己的原因而拖累家人。

治疗成年人癫痫都有什么方法？对于普遍成年患者来说都迫切的想要知道这个问题，因为他们身上背负着家庭的重任，绝.对不能为家里增加负担，也不能因为自己的原因而拖累家人。

对于这种病来说最忌讳因为着急而胡乱听信偏方，随意治疗。找不到正确的方法盲目治疗只会耽误病情。那么一般正规医院如何治疗它呢？

1、 药物治疗：癫痫药物治疗总的原则是：用药早、剂量足、服药准、时间长。一旦癫痫诊断确立后，立即服药，控制发作。剂量足够控制癫痫不发作、且不出现药物毒性反应为准，必要时可进行血药浓度检查。

2、饮食治疗：因为其本身需要一定的技术监测、也有一定风险，病人和家属请勿擅自实施。癫痫的饮食治疗，主要指生酮饮食疗法。因此通过选用含脂肪比例高，蛋白质和碳水化合物比例低的饮食配方，使体内产生酮体，以模拟身体对饥饿的反应来治疗癫痫等疾病。对于药物难以控制的癫痫，可考虑试行生酮饮食治疗，家属必须严格在有条件的癫痫医院开始治疗，并严格执行饮食方案。

3、手术治疗：手术成功的前提，是术前致痫区的确定，这需要一个很专业的评估小组和神经外科小组来共同合作完成。癫痫手术治疗目的，是安全去除引起癫痫发作的脑组织，即致痫区(发作起始区)，只有切除致痫区后才能达到术后无发作。

4、病因治疗：对目前能治疗的病因，癫痫手术治疗类型有哪些，医生通常可根据其临床诊断，提出相应的病因治疗方案。癫痫的病因很多，包括10余类神经科疾病，包括：先天性疾病、遗传性疾病、产前与产时损伤、颅内感染、颅脑外伤、脑肿瘤、颅脑手术、脑血管病、代谢障碍、中毒、缺氧、脱髓鞘疾病等。

治疗成年人癫痫都有什么方法？所以成年人在患有这种病之后一定要及时去正规医院确诊、治疗，争取早日将病情控制，减少家里的负担。