核心提示：【太原安定医院】哪种方法治失眠有效？失眠引发的抑郁症是抑郁症最常见的一种类型，对患者的危害是很大的。由于失眠会给患者带来很多苦恼和困扰，所以说失眠容易成为诱发抑郁症发作的诱因，由于失眠所引发的抑郁症的治疗需要从缓解压力，治疗失眠症开始，其治疗方法主要有以下几种。

【太原安定医院】哪种方法治失眠有效？失眠引发的抑郁症是抑郁症最常见的一种类型，对患者的危害是很大的。由于失眠会给患者带来很多苦恼和困扰，所以说失眠容易成为诱发抑郁症发作的诱因，由于失眠所引发的抑郁症的治疗需要从缓解压力，治疗失眠症开始，其治疗方法主要有以下几种。

失眠抑郁的治疗方法如下：

1、失眠抑郁的治疗可以食用调节神经的食物：如果长期摄入锌、铜不足，那么一段时间后，人体就会由于缺乏这两种微量元素而影响脑细胞的能量代谢及神经系统的调节，内分泌常处于兴奋状态，因而辗转难眠。在这种情况下，晚餐时多吃一些富含锌、铜的牡蛎、鱼、瘦肉、虾、鳝鱼等食物。

2、失眠抑郁的治疗可以食用抗咖啡因的食物：茶的兴奋作用会影响睡眠。因此，如果白天饮茶较多影响睡眠，可在睡前用几克酸枣仁泡水喝，或用酸枣仁与大米煮粥，睡前喝一小碗。酸枣仁中含有酸枣仁皂甙a、酸枣仁皂甙b、桦皮酸、桦皮醇及3种甾醇类物质，它们可降低血液中去甲肾上腺素的含量，从而对抗由咖啡因引起的睡眠不佳。

3、失眠抑郁的治疗可以食用抑制5-羟色胺的食物：如果白天经常犯困，而晚上睡眠不安稳，可以在睡前吃一块馒头或面包。因为这类人群在日间分泌的色氨酸较多，色氨酸会转化为5-羟色胺，5-羟色胺有催眠作用，会导致犯困，而到了晚间体内的色氨酸却不足，难以安然入睡。因此，夜间吃一些馒头、面包，能提高体内色氨酸的含量，人也就容易入睡。

哪种方法治失眠有效？除了以上方法之外，治疗失眠抑郁症患者还还可以培养广泛的爱好，多动一些脑筋可以使人精神振奋，同时可以保持大脑的灵活性，一般来说只要将失眠完全治好，患者即可从失眠所诱发的抑郁症当中走出来，虽说目前关于失眠抑郁症的治疗方法有很多，但是患者需要根据自身的病情选择适合自己的治疗方法才行。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。