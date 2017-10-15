核心提示：【太原安定医院】哪种疗法治焦虑症好？心情愉快对于保证身体健康是非常重要的，大家平时要注意用适当方式宣泄不良情绪。如果长期焦虑，患上焦虑症的风险就会大大提高。如果一旦不幸得了焦虑症也不要病急乱投医，一定要到专业医院进行治疗。太原安定医院郭红利院长亲自坐诊，给大家普及一下治疗焦虑症有哪些新方法？

【太原安定医院】哪种疗法治焦虑症好？心情愉快对于保证身体健康是非常重要的，大家平时要注意用适当方式宣泄不良情绪。如果长期焦虑，患上焦虑症的风险就会大大提高。如果一旦不幸得了焦虑症也不要病急乱投医，一定要到专业医院进行治疗。太原安定医院郭红利院长亲自坐诊，给大家普及一下治疗焦虑症有哪些新方法？

焦虑症会给患者带来哪些危害？

一、会造成失眠。焦虑的人和那些生活上经历许多压力事件的人更有可能患上失眠。压力和焦虑可能会导致不只一晚或两晚的睡眠问题。一项新研究显示，焦虑可能导致长期的睡眠问题。研究人员发现，与焦虑相关缺乏睡眠的问题，可长达6个月。

二、会影响孩子身高。这是儿童长期患有焦虑症的危害。心理因素在一定程度上会影响到儿童的正常发育，心理压力大、长时间处于焦虑状态、很少有人关爱的儿童，体内生长激素分泌水平降低，会影响到身体长高。家长和社会应该给孩子们更多的关爱、减轻课业负担，并保证儿童有足够的睡眠和运动。

三、增加死亡率。紧张水平高的男性，有大约25%患上了心脏病。而且死亡率比正常人高23%。对于女性而言，高焦虑的女性的死亡率比正常人高了23%。而且，这部分人中又有23%左的人患上了一种容易使人抽搐和死亡的叫心房纤维性颤动的疾病。由此可见，长期患有焦虑症的危害是非常大的。

四、会增加癌症发生率。致癌的因素十分复杂，而精神因素在癌症的发生和发展上起着重要作用。现代医学发现，癌症好发于一些受到挫折后，长期处于焦虑、精神压抑、沮丧、苦闷、恐惧、悲哀等情绪紧张的人。精神心理因素并不能直接致癌，但它却往往以一种慢性的持续性的刺激来影响和降低肌体的免疫力，增加癌症的发生率。

那么，除了使用安定等药物治疗，还有什么新方法能够治疗焦虑症吗？

瑞士研究人员指出，安定除了能够帮助人们缓解焦虑症状外，还可以导致困倦、疲惫和头脑模糊。他们目前正准备改变安定的化学组成成份，设法研制一种既可以减轻焦虑又不会带来副作用的药物。

研究人员对正常的老鼠和由基因突变繁殖的老鼠进行了研究，基因突变影响老鼠大脑中的丙种氨酪酸(gaba)感受器，这种神经介质感受器遍布于老鼠的整大个脑，起控制警戒、焦虑、记忆和肌肉紧张的作用。

目前普遍使用的镇静剂叫做苯并二氮卓类，包括安定、三唑安定和利眠宁，对大脑中的gaba感受器产生影响。

但是gaba感受器有多种类型，研究人员关掉了基因突变的老鼠大脑中的一个感受器，以观察其对安定反应的影响。然后对两组老鼠进行不同任务的测试，包括机敏度、记忆功能、运动能力以及对酒精的反应。

正常组的老鼠放松下来并有些迟钝，记忆力出现了问题，必须重新学习如何避免弱电击。另一组的老鼠掌握了如何避免触电，活动能力也正常。

但安定对防止基因突变的老鼠产生惊厥没有作用。当用安定和酒精进行综合试验时，两组老鼠都变得更镇定，在老鼠身上出现的对这种混合药物的反应和人相似，这一发现将为研制出新类型药物以适应各苯并二氮卓类的多种用途提供了条件。

从基因的角度改变一些老鼠的gaba感受器产生的这种效果，也可以通过改变药物的组成成份，使药物只对某些特定的感受器有效。

哪种疗法治焦虑症好？科学家们已经在研究治疗焦虑症新药物的领域取得了一定的成果。通过药物治疗和医生专业的心理治疗，就能够使患者逐渐摆脱焦虑症的困扰。患者不要再独自在焦虑的黑暗角落里徘徊，尽快到正规医院治疗才能重回正常生活。如果您还有什么疑惑和问题，可以随时在线咨询，权威专家会为您详细解答困惑。