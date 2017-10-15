核心提示：【太原安定医院】太原哪种疗法治抑郁症好？太原安定医院专家指出，抑郁症已经成为现代人都知晓的一种疾病，该病是一种很常见的心理障碍性疾病，抑郁症的出现给患者的身心健康造成严重损害，最坏的后果甚至会造成患者自杀身亡。那么，抑郁症给患者造成的危害具体有哪些方面呢？目前有什么方法能治疗抑郁症呢？

【太原安定医院】太原哪种疗法治抑郁症好？太原安定医院专家指出，抑郁症已经成为现代人都知晓的一种疾病，该病是一种很常见的心理障碍性疾病，抑郁症的出现给患者的身心健康造成严重损害，最坏的后果甚至会造成患者自杀身亡。那么，抑郁症给患者造成的危害具体有哪些方面呢？目前有什么方法能治疗抑郁症呢？

1、精神危害

抑郁症是一种严重的精神障碍性疾病，能将原本一个充满精力的正常人变得整日无精打采，平日衣着整洁的人变得不修边幅，甚至呆滞木讷，完全摧毁一个人的精气神。患者常会表现出对周围一切事物丧失兴趣，对工作和学习失去热情，并逐渐变得思想迟钝、严重的甚至出现轻生自残的想法或做法。

2、身体危害

抑郁症患者常会无故出现一些不适症状，如食欲减退、疲乏无力、心慌气促等，多为非特异性而难以定位的非实质性疾病表现，在抑郁症状减轻的过程中，此类症状可逐渐缓解，如患者症状较重，必要时可采取一定的治疗措施。

治疗抑郁症方法有哪些？

一、保持心态平缓

心理专家表明，如何医治抑郁症，首要要从心态上做好调整。

高兴的心态能使人体神经系统的振奋水平处于好状况，推进体内分泌出一些有利的激素、酶类和酰胆碱，把血液的流量、神经细胞的振奋调理到好状况，进步机体的控病才能。

二、倾听舒缓音乐

治疗抑郁症的方法有哪些？临床心理学上，有一种音乐疗法，是心理医生考虑如何医治抑郁症时的方式之一。

都市人在繁忙一天后，无妨使用短暂的休息时间，听听自个喜爱的音乐，好好地奖励自个一番，陶醉在美丽的音乐旋律中，不只能减轻疲劳，也能放松精力，使心态平缓起来。

三、走出家门常运动

有人说，抑郁是在家里闷出来的，此话不无道理。野外天地宽广，空气新鲜，阳光温暖。感受被烦恼围住的时分，无妨到野外踏郊游，散漫步，或许进行一些量力而行的运动项目，如快走、慢跑、漫步、踢毽、体操等，坚持1-2个小时，就可以排解阴霾的心情。

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