39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原安定医院 > 正文
综合
问医生

太原弱智儿童如何治疗

新闻文章排行榜
2017-09-19
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：【太原安定医院】弱智是儿童阶段一种常见的智力疾病，这种疾病严重影响了患者的成长。太原安定医院专家指出，儿童在得了智障后，必须要到正规的护理机构进行治疗，那么，太原弱智儿童如何治疗呢？

　　【太原安定医院】弱智是儿童阶段一种常见的智力疾病，这种疾病严重影响了患者的成长。太原安定医院专家指出，儿童在得了智障后，必须要到正规的护理机构进行治疗，那么，太原弱智儿童如何治疗呢？

　　弱智儿童如何护理？

　　1、首当其冲的是应该给孩子一个充满爱、充满阳光、欢乐的生活环境。

　　2、其次是耐心的言语交流：面对面的教孩子一些简单的词语(妈妈、爸爸、阿姨、我、吃、奶奶、厕所等)，这样让孩子领悟到人际交往的乐趣所在。

　　3、制定符合孩子的健康营养的饮食结构：多给孩子食用一些易于消化且富含蛋白质、维生素和各种微量元素的食物，例如鸡肉、鲜鱼、牛奶、瘦肉、蛋黄、木耳、动物内脏、水果、豆类、花生、小米、玉米、香菇、海带、腰果、松仁、核桃、黑芝麻等。

　　4、帮助孩子加强动作训练，帮助孩子协调手脑的协调能力和平衡能力。

　　5、当然除了以上几条的弱智儿童如何护理方法，还要积极配合医生制定的有效治疗，方使患儿的病情得到稳定和恢复，及早的康复起来。

　　6、要提高宝宝的智力水平，训练宝宝的感知觉是不可忽视的一环。新生儿已经有了视觉、听觉和触觉反应，家长可以通过让宝宝观察、注视，追踪彩色、运动的物体来训练宝宝的视觉;通过让宝宝寻找能发出声响的玩具，听音乐，给宝宝读故事等来训练宝宝的听觉;通过和宝宝拥抱，用粗毛巾擦身体，让宝宝翻跟头、玩沙土、游泳等来训练宝宝的触觉。

　　7、有的智障儿感观灵敏度差，感受外界的能力不足，不能正确地区分颜色、声音，家长可以多带宝宝上动物园或外出郊游，不断地讲述在动物园中或野外看到的各种动物的形状、声音、生活习惯，结合图片向宝宝讲述，反复的刺激可以加深宝宝对外界事物的了解。当再次出现上述情景时，就会使他有反应，增强识别的能力。

　　8、日常生活中，要注意训练宝宝的认知能力。教宝宝认识日常用品，掌握它们的名称，并且要多教宝宝一些常识，例如一星期有几天，太阳从哪边出来和落下，教宝宝认识时间、认路和乘车，等等。

　　治疗措施

　　1.病因治疗 已经查明病因者，如慢性疾病、中毒、长期营养不良、听力及视力障碍，则应尽可能设法去除病因，使其智力部分或全部恢复。甲状腺功能低下，苯丙酮尿症等内分泌代谢异常患儿应早期诊断，早期采用甲状腺激素替代或苯丙酮尿症特殊饮食疗法，改善其智力水平。社会心理文化原因造成的mr，改变环境条件，让其生活在友好和睦的家庭中，加强教养，则可使其智力取得圈套进步。

　　2.训练和康复 配合应用医学、社会、教育和职业训练等措施，按年龄大小和mr的严重程度对患者进行训练，使其达到尽可能高的智力水平。

　　尽早让患儿在有组织的机构(如托儿所和幼儿园)里接受持久的综合笥教育和训练。应该让患儿与正常儿一起照管，这样比分开照管更有益。开办特殊班级或特殊学校，以便提高身体健康水平，训练日常生活技能和言语功能以及简单的文化学习。设立工作医疗站，一方面为青少年患者训练生产技能，另一方面保障就业。还可设立专门的医院、疗养所(村)，收住中度以上弱智儿童。

　　家长如果发现孩子的智力发展有问题，一定要尽快到正规专业的医院进行治疗。延误了病情，将会造成无法挽回的后果，使孩子终生遗憾，也让家长追悔莫及。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈