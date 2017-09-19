太原弱智儿童如何治疗

核心提示：【太原安定医院】弱智是儿童阶段一种常见的智力疾病，这种疾病严重影响了患者的成长。太原安定医院专家指出，儿童在得了智障后，必须要到正规的护理机构进行治疗，那么，太原弱智儿童如何治疗呢？

【太原安定医院】弱智是儿童阶段一种常见的智力疾病，这种疾病严重影响了患者的成长。太原安定医院专家指出，儿童在得了智障后，必须要到正规的护理机构进行治疗，那么，太原弱智儿童如何治疗呢？

弱智儿童如何护理？

1、首当其冲的是应该给孩子一个充满爱、充满阳光、欢乐的生活环境。

2、其次是耐心的言语交流：面对面的教孩子一些简单的词语(妈妈、爸爸、阿姨、我、吃、奶奶、厕所等)，这样让孩子领悟到人际交往的乐趣所在。

3、制定符合孩子的健康营养的饮食结构：多给孩子食用一些易于消化且富含蛋白质、维生素和各种微量元素的食物，例如鸡肉、鲜鱼、牛奶、瘦肉、蛋黄、木耳、动物内脏、水果、豆类、花生、小米、玉米、香菇、海带、腰果、松仁、核桃、黑芝麻等。

4、帮助孩子加强动作训练，帮助孩子协调手脑的协调能力和平衡能力。

5、当然除了以上几条的弱智儿童如何护理方法，还要积极配合医生制定的有效治疗，方使患儿的病情得到稳定和恢复，及早的康复起来。

6、要提高宝宝的智力水平，训练宝宝的感知觉是不可忽视的一环。新生儿已经有了视觉、听觉和触觉反应，家长可以通过让宝宝观察、注视，追踪彩色、运动的物体来训练宝宝的视觉;通过让宝宝寻找能发出声响的玩具，听音乐，给宝宝读故事等来训练宝宝的听觉;通过和宝宝拥抱，用粗毛巾擦身体，让宝宝翻跟头、玩沙土、游泳等来训练宝宝的触觉。

7、有的智障儿感观灵敏度差，感受外界的能力不足，不能正确地区分颜色、声音，家长可以多带宝宝上动物园或外出郊游，不断地讲述在动物园中或野外看到的各种动物的形状、声音、生活习惯，结合图片向宝宝讲述，反复的刺激可以加深宝宝对外界事物的了解。当再次出现上述情景时，就会使他有反应，增强识别的能力。

8、日常生活中，要注意训练宝宝的认知能力。教宝宝认识日常用品，掌握它们的名称，并且要多教宝宝一些常识，例如一星期有几天，太阳从哪边出来和落下，教宝宝认识时间、认路和乘车，等等。

治疗措施

1.病因治疗 已经查明病因者，如慢性疾病、中毒、长期营养不良、听力及视力障碍，则应尽可能设法去除病因，使其智力部分或全部恢复。甲状腺功能低下，苯丙酮尿症等内分泌代谢异常患儿应早期诊断，早期采用甲状腺激素替代或苯丙酮尿症特殊饮食疗法，改善其智力水平。社会心理文化原因造成的mr，改变环境条件，让其生活在友好和睦的家庭中，加强教养，则可使其智力取得圈套进步。

2.训练和康复 配合应用医学、社会、教育和职业训练等措施，按年龄大小和mr的严重程度对患者进行训练，使其达到尽可能高的智力水平。

尽早让患儿在有组织的机构(如托儿所和幼儿园)里接受持久的综合笥教育和训练。应该让患儿与正常儿一起照管，这样比分开照管更有益。开办特殊班级或特殊学校，以便提高身体健康水平，训练日常生活技能和言语功能以及简单的文化学习。设立工作医疗站，一方面为青少年患者训练生产技能，另一方面保障就业。还可设立专门的医院、疗养所(村)，收住中度以上弱智儿童。

家长如果发现孩子的智力发展有问题，一定要尽快到正规专业的医院进行治疗。延误了病情，将会造成无法挽回的后果，使孩子终生遗憾，也让家长追悔莫及。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。