太原治疗神经官能症的方法

核心提示：【太原安定医院】专家指出，由于许多患者对神经官能症的认识不清导致疾病治疗被一再耽误。每种疾病都有自身的发病特点和症状，认清神经官能症的症状，是及时准确治疗该病的首要因素。下面太原安定医院专家的分析能够帮助大家认清太原治疗神经官能症的方法。

【太原安定医院】专家指出，由于许多患者对神经官能症的认识不清导致疾病治疗被一再耽误。每种疾病都有自身的发病特点和症状，认清神经官能症的症状，是及时准确治疗该病的首要因素。下面太原安定医院专家的分析能够帮助大家认清太原治疗神经官能症的方法。

1.躯体性症状表现：耳鸣眼花、头晕头痛、心慌盗汗、胸闷气短、消化不良、恶心呕吐、腹胀便秘、多梦易醒、月经不调、遗精、肢体震颤等。

2.神经系统症状：琐事记忆力减退，对自身疾病刻骨铭心;用脑后头痛加重，休息后减轻;过分关注自身致情绪不稳定，焦虑不安;久病不愈时，猜疑恐惧，易激动。

3.情绪不稳定、焦虑失眠：激惹性、敏感性增高。易冲动、易疲劳，常疑虑恐惧、焦虑紧张、抑郁等。对周围不感兴趣，烦躁愁闷，悲观失望，胡思乱想，注意力不集中。

4.心慌：自觉心跳有异，跳动感增强，常有心慌感，间歇停搏。检查无器质病变。

5.呼吸困难：常觉空气不足，胸口憋闷，而做深呼吸，因为次数增强，易发生换气过度导致呼吸性碱中毒，如四肢麻木、眩晕、抽搐等。

目前治疗神经官能症的方法有哪些呢？

1.认知疗法：认知疗法就是帮助病人矫正扭曲的认知，或说改变各种不正确的看法，从而达到治疗病人，使病人改善或消除适应不良的情绪和行为，适用于抑郁性神经症、焦虑症、恐怖症、强迫症等。

2.支持性心理治疗：通过指导、劝解、疏导、鼓励、安慰，以至一定的保证，让病人知道自己不是孤立无援的，树立起战胜疾病的勇气和信心，并进而从超负荷的心理压力下解脱出来，恢复心理的平衡，甚至最终治好各种症状，这就是支持性心理治疗。

3.行为疗法：行为治疗是通过条件反射或学习以及适当的奖励和处罚来改进或改变人的行为，与此同时，人的态度和情感也会随着行为的改变而出现相应的改变。用于治疗神经症的行为疗法主要有：系统脱敏疗法和冲击疗法(暴露疗法)。

4.生物反馈疗法：生物反馈治疗是在行为治疗的基础上发展起来的，通常需使用一些治疗仪器，比如肌电生物反馈仪，皮肤电反馈仪等等。治疗时将病人体内生理活动的信屈、记录下来，并经过仪器放大变成我们可以看见或听见的信号，让病人根据这些信息信号，在一定范围内调节控制自己的生理活动，通过反复学习和训练，病人掌握了这一技术，就可以放松自己，减轻或消除紧张焦虑等各种症状。

5.森田疗法：森田治疗的理论认为，病人存在某种疑病的素质，总是过份担心自己的健康，同时病人又知道自己的症状是不正常的，力图摆脱它，但又摆脱不掉，循环往复反而进一步造成心理冲突，形成恶性循环。如果让病人在心理上“听其自然”，放弃对疾病的抗拒，切断恶性循环，就可以使症状减轻或消失。

患者只要选择适当的治疗方式，通过上面介绍的这五种方法，再加上医护人员的悉心照料以及患者自己也保持愉快的心情。神经官能症会很快就康复的。如果您还有什么疑问和困惑，可以随时在线咨询，权威专家会一对一为您进行解答并制定精准的治疗方案。