39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 太原安定医院 > 正文
综合
问医生

网络成瘾孩子该怎么办

新闻文章排行榜
2017-09-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：【太原安定医院】在这个信息技术的发展飞快的时代中，现在的许多孩子都有网络成瘾症，只是有的孩子不严重，对身体和生活影响不大，但是有一些孩子的网络成瘾很严重。那么，家长如何诊断网络成瘾症呢？下面太原安定医院为大家介绍下网络成瘾孩子该怎么办？

　　【太原安定医院】在这个信息技术的发展飞快的时代中，现在的许多孩子都有网络成瘾症，只是有的孩子不严重，对身体和生活影响不大，但是有一些孩子的网络成瘾很严重。那么，家长如何诊断网络成瘾症呢？下面太原安定医院为大家介绍下网络成瘾孩子该怎么办？

　　网络成瘾的诊断方法

　　网络成瘾症日益增多，有很多地方开办了电脑疾病门诊。如果以下问题答“是”，你一定有网络成瘾的倾向。

　　1、如果有一段时间不上网，你是否就会变得明显地焦躁不安、不可抑制地想上网、时刻担心自己错过了什么，甚至做梦也是关于英特网;

　　2、你是否原打算只上网15分钟，但最终竟超过2小时以上。

　　3、你每月的电话费单是否越来越长？

　　4、是不是自从你买了计算机，你的父母朋友姐妹兄弟老板情人就开始抱怨你的电话永远占线？

　　5、是不是你每天通宵达旦蜷缩在黑 漆漆的小角落里，两只眼睛牢牢地胶在一个闪着蓝幽幽光芒的屏幕上？

　　6、是不是大家找你会先去校门口的那个网吧，而不是你的寝室？

　　7、是不是你从一大早坐在电脑前面，太阳下到山的那一边的时候，才想起功课只做了一点点？

　　8、你是否意识到上网带来的严重问题，但仍然继续化大量时间上网。

　　韩爱梅主任在这里给家长一些辅助孩子戒除网瘾的方法：

　　第1步，采取认知疗法，使网络成瘾者坚定戒除网络成瘾的信心。

　　(1)帮助网络成瘾者正确了解网络，指出网络的益处和缺点，让受治者学会去分辨什么是对自己有益的，利用网络扩展知识做偶尔的放松和娱乐。

　　(2)帮助网络成瘾者做自己我认知。

　　(3)与网络成瘾者一起制定人生规划，帮助其找出自己的理想和目标，增强自己的责任和使命。

　　第二步，治疗者和网络成瘾者一起制定戒除网瘾计划。

　　具体内容如下：

　　(1)上网时间计划。在一个月内逐步减少上网时间，最终达到偶尔上网或不上网。

　　(2)启动奖励机制给予适当刺激。网瘾者能按计划执行，则建议家长给予奖励(用代币制)，即每周发给适当的代币，到月终兑换为现金。做不到时则罚，但不可打、骂。

　　(3)建议家长安装一些学习软件和有益于身心健康的游戏，与孩子一起制作一些软件，引导孩子登陆一些好的教育网站，鼓励孩子通过收发电子邮件的形式与同学老师、亲戚朋友沟通交流。

　　第三步，采取代替疗法，使网络成瘾者真正戒除网瘾。

　　具体建议如下：

　　(1)培养孩子健康的兴趣爱好，在取得孩子同意的情况下参加如绘画、航模、音乐等第二课堂的学习。

　　(2)满足青少年充实的精神生活和娱乐需要，可以在学习之余根据孩子自己的喜好安排如游泳、打球等一些户外运动，让孩子劳逸结合的学习。

　　(3)有意的让孩子参加一些社交活动，与同伴建立友谊，学习之余，去看一场电影，或是体育比赛，组织郊游等。

　　通过家长和专业医生的共同帮助，孩子才能够尽快摆脱对网络的依赖，重新建立自信，回归到正常的学习生活中来。这也是太原安定医院每一位医护人员的共同心愿。如果您还有什么有关网瘾的问题和困惑，可以在线咨询专家，专家会为您的孩子定制精准的治疗方案。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈