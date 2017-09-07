网络成瘾孩子该怎么办

核心提示：【太原安定医院】在这个信息技术的发展飞快的时代中，现在的许多孩子都有网络成瘾症，只是有的孩子不严重，对身体和生活影响不大，但是有一些孩子的网络成瘾很严重。那么，家长如何诊断网络成瘾症呢？下面太原安定医院为大家介绍下网络成瘾孩子该怎么办？

【太原安定医院】在这个信息技术的发展飞快的时代中，现在的许多孩子都有网络成瘾症，只是有的孩子不严重，对身体和生活影响不大，但是有一些孩子的网络成瘾很严重。那么，家长如何诊断网络成瘾症呢？下面太原安定医院为大家介绍下网络成瘾孩子该怎么办？

网络成瘾的诊断方法

网络成瘾症日益增多，有很多地方开办了电脑疾病门诊。如果以下问题答“是”，你一定有网络成瘾的倾向。

1、如果有一段时间不上网，你是否就会变得明显地焦躁不安、不可抑制地想上网、时刻担心自己错过了什么，甚至做梦也是关于英特网;

2、你是否原打算只上网15分钟，但最终竟超过2小时以上。

3、你每月的电话费单是否越来越长？

4、是不是自从你买了计算机，你的父母朋友姐妹兄弟老板情人就开始抱怨你的电话永远占线？

5、是不是你每天通宵达旦蜷缩在黑 漆漆的小角落里，两只眼睛牢牢地胶在一个闪着蓝幽幽光芒的屏幕上？

6、是不是大家找你会先去校门口的那个网吧，而不是你的寝室？

7、是不是你从一大早坐在电脑前面，太阳下到山的那一边的时候，才想起功课只做了一点点？

8、你是否意识到上网带来的严重问题，但仍然继续化大量时间上网。

韩爱梅主任在这里给家长一些辅助孩子戒除网瘾的方法：

第1步，采取认知疗法，使网络成瘾者坚定戒除网络成瘾的信心。

(1)帮助网络成瘾者正确了解网络，指出网络的益处和缺点，让受治者学会去分辨什么是对自己有益的，利用网络扩展知识做偶尔的放松和娱乐。

(2)帮助网络成瘾者做自己我认知。

(3)与网络成瘾者一起制定人生规划，帮助其找出自己的理想和目标，增强自己的责任和使命。

第二步，治疗者和网络成瘾者一起制定戒除网瘾计划。

具体内容如下：

(1)上网时间计划。在一个月内逐步减少上网时间，最终达到偶尔上网或不上网。

(2)启动奖励机制给予适当刺激。网瘾者能按计划执行，则建议家长给予奖励(用代币制)，即每周发给适当的代币，到月终兑换为现金。做不到时则罚，但不可打、骂。

(3)建议家长安装一些学习软件和有益于身心健康的游戏，与孩子一起制作一些软件，引导孩子登陆一些好的教育网站，鼓励孩子通过收发电子邮件的形式与同学老师、亲戚朋友沟通交流。

第三步，采取代替疗法，使网络成瘾者真正戒除网瘾。

具体建议如下：

(1)培养孩子健康的兴趣爱好，在取得孩子同意的情况下参加如绘画、航模、音乐等第二课堂的学习。

(2)满足青少年充实的精神生活和娱乐需要，可以在学习之余根据孩子自己的喜好安排如游泳、打球等一些户外运动，让孩子劳逸结合的学习。

(3)有意的让孩子参加一些社交活动，与同伴建立友谊，学习之余，去看一场电影，或是体育比赛，组织郊游等。

通过家长和专业医生的共同帮助，孩子才能够尽快摆脱对网络的依赖，重新建立自信，回归到正常的学习生活中来。这也是太原安定医院每一位医护人员的共同心愿。如果您还有什么有关网瘾的问题和困惑，可以在线咨询专家，专家会为您的孩子定制精准的治疗方案。