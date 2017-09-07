核心提示：【太原安定医院】专家指出，面瘫在我们的生活中非常多见，这个病可以发生在任何人的身上，而引起它的原因也有很多，在日常生活当中，出现面瘫的人群很多，平时大家需要注意这种疾病的存在，而且要注意合理的进行调理身体，避免造成更多影响，并且在日常生活当中，也要注意预防方式，有效的保健。那么，怎样治疗面瘫效果显著？

【太原安定医院】专家指出，面瘫在我们的生活中非常多见，这个病可以发生在任何人的身上，而引起它的原因也有很多，在日常生活当中，出现面瘫的人群很多，平时大家需要注意这种疾病的存在，而且要注意合理的进行调理身体，避免造成更多影响，并且在日常生活当中，也要注意预防方式，有效的保健。那么，怎样治疗面瘫效果显著？

怎样预防面瘫呢？

1、勿用冷水冲洗，在日常生活中面瘫患者不能用冷水洗脸，每晚睡前用热水泡脚10-20分钟后进行足底按摩。

2、灵敏感知身体的提醒，面瘫患者在发病前都是一些征兆可以察觉的，也就是说身体会给我们提醒，一般人都是感觉有一侧脸部肌肉发沉，睁眼费劲，有的患者病前三四天会感觉耳后疼痛。如果我们灵敏感知这些提醒，就可以及时在正确指导下进行调理，将疾病消灭在发生之前。

3、饮食要合理，面瘫患者饮食上要少吃油腻滞胃、不易消化的食品。要多吃一些蔬菜和水果，如桃、葡萄、苦瓜、茄子、青椒、韭菜，来维持足够的维生素摄入。另外还要吃一些米面、粗粮类食物，以保持机体足够的能量供给，增强抗病能力。

4、注意休息，面瘫的预防和治疗期间都应该注意休息，保证睡眠充足，少看电视、电脑，避免各种精神刺激和过度疲劳，以利疾病的康复。

治疗面瘫最有效的方法——“美国AD-多维精神诊疗体系”

为了及时纠正广大面瘫患者不当的治疗方式，让更多患者实现康复的愿望，太原安定医院率先自中国神经科学研究院引进了新型研发的“美国AD-多维精神诊疗体系”，该疗法集检测、物理、生物、中医于一体，一般患者3-7天见效，1-3个疗程即可康复，临床康复率高达99.8%。你都有哪些症状？提交病情，让专家为你全面分析

常规方法治疗面瘫 不易去根易留下后遗症

1、针灸治疗：针灸治疗是传统的治疗方法之一，可以在一定程度上缓解病情，副作用相对较小，但针灸也存在着风险，由于面神经错综复杂，稍有不慎就会造成面神经二次损伤，很多面瘫后遗症都是因针灸不当造成的，建议患者慎重选择。

2、游医偏方：民间流传着“鳝鱼血”“巴豆酒”等偏方治疗面瘫，这些偏方目前尚未得到验证，且临床上没有医学根据，治疗效果尚无可知，为了避免误诊误治，应选择科学的方法进行治疗。你都有哪些症状？提交病情，让专家为你全面分析

3、药物治疗：俗话说“是药三分毒”，药物本身就是一种以控制病情为主的治疗方法，需要长期服用，停药后基本会复发，且大部分药物有一定的副作用，长期服用对患者的脏腑伤害是很大的。

4、手术治疗：外科手术是针对面瘫晚期的治疗，也是患者迫不得已的选择，手术治疗风险极大，有可能造成肌肉损伤、出血、纤维化及炎性反应，甚至导致面部的瘫痪。

如果还有什么疑问可以在线咨询，由权威专家在线为您解答相关疾病问题，根据病情给予专业的个性化的指导意见，提供专业治疗方案，并为您病情保密。如需帮助，点击在线咨询，我们将竭诚为您服务。