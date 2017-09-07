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自闭症孩子该怎么办

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2017-09-07
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核心提示：【太原安定医院】自闭症是神经疾病的一种，也称孤独症。太原安定医院专家称，自闭症的特征在幼儿时期就有表现，如语言表达障碍，与周围人群疏离，自闭症也会随着年龄使其程度不同。那么，自闭症孩子该怎么办呢？

　　【太原安定医院】自闭症是神经疾病的一种，也称孤独症。太原安定医院专家称，自闭症的特征在幼儿时期就有表现，如语言表达障碍，与周围人群疏离，自闭症也会随着年龄使其程度不同。那么，自闭症孩子该怎么办呢？

　　自闭症的表现

　　1、孤独离群，不会与人建立正常的联系

　　缺乏与人交往、交流的倾向，喜单独活动，别人找时表现躲避，对呼唤无反应。有类似症状，咨询专家进行详细的了解

　　2、兴趣狭窄，行为刻板重复

　　不肯改变其原来形成的习惯和行为方式，多数患儿同时还表现无目的活动，单调重复地蹦跳、拍手、奔跑旋转。

　　3、大多智力发育落后及不均衡

　　多数智力发育比同龄儿迟钝，少数患儿智力正常或接近正常。但其在智力活动的某一方面有的又出奇地好，令人不可思议。

　　怎样帮助孩子走出自闭症？

　　一、积极交流沟通。缺乏交流和关爱会加重孩子自闭，家长要积极地创造机会与孩子沟通、交流。家长可选择在饭后、睡前与孩子交谈，内容以孩子喜欢的话题为准。平时，选择一些能激发孩子交往愿望、培养良好交往技能的读物进行亲子阅读。还可有针对性地选择亲子游戏，以唤醒孩子对交往的渴望。

　　二、统一教育观念。家庭成员间教育方法不一致是自闭症的催化剂，统一教育观念很重要。如祖辈溺爱，认为孩子胆小、内向长大了自然会好;父母严格，采取一切手段干预孩子的行为。这样会对孩子的心理造成不良的影响。家长们应该客观地评价孩子。

　　三、树立孩子自信心。自卑是自闭症儿童的强力杀手，家长要帮助孩子树立自信心，多鼓励、表扬孩子。自闭症的孩子往往会觉得自己在很多方面不如别人，家长要降低标准，为他创设成功的机会，努力去挖掘、放大他的优点，只要是行为意义积极的，都及时给予口头肯定、鼓励。

　　四、创造交往空间。缺乏交往能力是自闭症儿童的比较大障碍，应积极为孩子创造交往空间。自闭症的孩子喜欢躲在角落里，不愿与人交往，或缺乏交往的技巧。家长应创设一切机会，放手让孩子去接触身边可以接触的人，开阔视野，丰富经验，减轻交往的恐惧，提高交往能力。

　　除了以上四点，家长们能做的还有很多，放松心情、放平心态，除去消极的意念，才能带动孩子，帮助孩子走出自闭症的伤害。儿童时期是孩子语言、交往、获得生活技能的关键时期，如果在此期间患上自闭症，将会对患儿的一生严重的不良后果，给自闭症的孩子找专业的儿科医院进行就诊治疗很关键。

　　帮助孩子走出自闭症是家长和社会共同的责任，太原安定医院专家对自闭症的治疗都积累丰富的临床经验，为自闭症孩子的健康负责。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。

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