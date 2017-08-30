太原哪里治神经紊乱好

核心提示：【太原安定医院】专家指出，植物神经紊乱是一种常见的精神障碍疾病，对人体的危害是非常大，不仅影响到患者的大脑神经，同时也危害到患者的其他系统，如消化系统、胃肠系统等。那么，植物神经紊乱有哪些症状表现呢？太原哪里治神经紊乱好呢？

【太原安定医院】专家指出，植物神经紊乱是一种常见的精神障碍疾病，对人体的危害是非常大，不仅影响到患者的大脑神经，同时也危害到患者的其他系统，如消化系统、胃肠系统等。那么，植物神经紊乱有哪些症状表现呢？太原哪里治神经紊乱好呢？

一、精神症状：情绪不稳、焦虑烦躁、紧张、忧郁、爱生气、恐惧害怕、敏感多疑、委屈易哭、悲观失望、无愉快感、不愿见人、不想说话、对什么都不感兴趣、看什么都不高兴、压抑苦恼、甚至觉得活着没意思。

二、内脏功能紊乱：胃胀、肠鸣、便秘或腹泻;心悸、胸闷、气短、肢体瘫软、乏力、濒死感;低热;皮肤划痕征阳性;女子月经不调，男子遗精、阳痿等。

三、神经系统症状：头痛头昏，头胀沉闷，头部有紧缩感、重压感，头晕麻木;两眼胀痛，干涩，视物模糊;四肢沉重难受，身疲乏力，周身发紧僵硬不适，浑身难以言语的难受感觉;脖子后背发紧发沉，四肢麻木，皮肤发麻、发痒;手脚心发热，周身皮肤发热，但量体温正常，全身阵热阵汗;全身有游走性疼痛，游走性异常感觉等症状;入睡困难，睡眠表浅，早醒梦多;健忘、记忆力减退，注意力不集中，反应迟钝。

四、胃肠功能紊乱：如没有食欲，进食无味，腹胀，恶心，打嗝，烧心，胸闷气短，喜长叹气，喉部梗噎，咽喉不利，有的患者表现头痛，头昏，头憋胀，沉闷，头部有紧缩感重压感，头晕麻木，两眼憋胀，干涩，视物模糊，面部四肢憋难受，脖子后背发紧发沉，周身发紧僵硬不适，四肢麻木，手脚心发热，周身皮肤发热，但量体温正常，全身阵热阵汗，或全身有游走性疼痛，游走性异常感觉等症状。

太原治植物神经紊乱好的医院——太原安定医院

太原安定医院是一所经由卫生部门审核批准而成立的一所集"预防、医疗、康复、科研、教学"于一身的大型精神疾病专科医院。医院在治疗精神障碍、精神分裂等精神疾病的时候，不仅能够运用先进的物理治疗和生物治疗等先进疗法，还能运用中医精粹针灸、按摩等中医治疗方法对患者进行因人而异、辩证施治的治疗。在治疗各种精神疾病的时候，医院不仅能够达到快速、有效的治疗要求，也能达到无伤害、去根的治疗要求。是华北地区，目前治疗精神障碍等精神疾病权威的专业医院。

【知名专家坐诊 保障治疗效果】

太原安定医院精神科汇集了一批诊疗经验丰富、诊疗技术俱佳的精神科教授专家，组建了一支均有二十年以上经验丰富的中西医专业主任医师、教授，失眠症诊疗均由主任专家问诊，全组专家把关治疗方案，保障失眠症治疗效果。

【公开透明收费 缓解“看病难、看病贵”难题】

合理的就医费用也是医院可持续发展的关键环节，太原安定医院多年来始终践行“把每一位患者当成自己的亲人来对待”的服务理念，处处以患者的切身利益为 重，在卫生监管部门及社会大众的监督下，严格按照物价部门的规定来制定收费标准。同时作为山西省新农合医保定点医院，住院患者报销比例能达到75%， 并且响应国家号召，开通网上预约挂号服务，缓解患者“看病难”“看病贵”的难题，切实让更多精神疾病患者看得起病，看得好病。

【贴心服务 演绎医患深情】

太原安定医院倡导优质的服务理念，融合国际先进的管理模式，倡导平价、透明、公平、合理守法的服务理念，始终把爱心、耐心、细心和责任奉献给病人，以其全新的创意，独特的风格，为前来就诊的患者提供“享受就诊”服务。

【开通在线咨询预约 特色服务，方便就诊】

为了充分贯彻卫生部《关于在医院施行预约诊疗服务的工作意见》，太原安定医院推出网上挂号系统，充分满足人们多方面需求，缓解现存的“排长队，找专家难”问题。网上预约挂号可享受：享受优先就诊和绿色通道服务。

医院坚决维护患者隐私权，网上填写的所有资料只为预约提供方便，不作其它用途;网上挂号无任何附加费用，主要是为方便及时就诊，也方便医院及时安排针对您病情的专家号。另外患者也可以通过咨询在线医生，了解自身的病情，然后在医生的建议下采取适当的方式进行治疗。