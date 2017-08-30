神经衰弱怎么治疗会比较好

核心提示：【太原安定医院】生活中神经衰弱是精神疾病中的一种，在生活中有很多因素会导致此病的发生，大家只有对这些因素有了一定的认识，才能更全面的做好预防工作，避免神经衰弱的现象发生。所以，下面大家就一起来跟随太原安定医院专家了解一下诱发神经衰弱的因素以及神经衰弱怎么治疗会比较好？

【太原安定医院】生活中神经衰弱是精神疾病中的一种，在生活中有很多因素会导致此病的发生，大家只有对这些因素有了一定的认识，才能更全面的做好预防工作，避免神经衰弱的现象发生。所以，下面大家就一起来跟随太原安定医院专家了解一下诱发神经衰弱的因素以及神经衰弱怎么治疗会比较好？

诱发神经衰弱的因素：

1、精神因素。生活中通过精神因素的影响，也会导致神经衰弱的现象发生。从精神因素层面分析，凡是能引起持续的强烈的紧张心情和长期的内心矛盾的一些因素，都是神经衰弱的精神诱因。比如过度疲劳而又得不到休息，或者对经常改变生活环境不适应等等。

2、自身性格。自身性格也是诱发神经衰弱的原因之一。一般来说，体质虚弱、性格敏感内向的人，往往更容易引起神经衰弱，出现整天没有精神，总感觉疲劳无力的症状。

3、营养元素缺乏。若是营养元素缺乏，也可导致神经衰弱的现象发生。这是因为身体要维持正常的生理机能，大脑要维持正常的功能运转，都需要一定量的蛋白质、碳水化合物、维生素和矿物质等营养物质。

4、睡眠不足。谈到神经衰弱是怎么引起的，不能不提到生活规律的影响。不良的生活规律，让人的正常睡眠节律被破坏，就会出现神经衰弱性的精力不足或疲劳无力，情绪烦闷，甚至引发偏头痛等躯体不适。

我们应该要学会适当的释放压力，不要给自己的精神过大的压力，我们应该要了解一些神经衰弱的原因，因为大家对诱发神经衰弱的原因也有了解了。在平时通过精神因素、自身性格、营养元素缺乏以及睡眠不足等原因的影响都会导致神经衰弱的现象发生，人们应引起重视。

哪种方法能够治疗神经衰弱？

1.心理疗法

心理医生在进行心理疗法之前，会收集患者详尽的病史，全面了解后，根据具体情况再与患者进行交流。在进行心理疗法时，心理医生医生通过与患者交流，帮助患者正确认识疾病，找到病因，改造不良个性，坚定治疗信心。最终，心理医生会引导患者从从被症状吸引的过程中解脱出来，树立积极乐观的精神，消除紧张情绪及思想顾虑，最终战胜脑神经衰弱。

2.胰岛素低血糖疗法

应用胰岛素低血糖疗法治疗脑神经衰弱后，患者自觉症状改善很快，尤其是对于存在消化系统的症状、衰弱状态、睡眠障碍和焦虑情绪的脑神经衰弱患者疗效较好。

3.针灸和中药

一般可使用针灸或者是耳针等方法配合中草药进行治疗，如养血安神丸或者是酸枣仁汤等等。

4.药物治疗

对于症状较重的患者，一般采用心理治疗为主，辅以药物治疗。常用的药物有抗焦虑药、抗抑郁药、镇静催眠药以及镇痛剂等。

由于神经衰弱在成的脑力不足，对外界刺激的敏感还有情绪易波动、易怒等症状都会给患者带来很多烦扰。如果不及时治疗更会造成严重的紧张性疼痛，非常棘手。所以，大家一定要及时治疗，不要延误病情。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。