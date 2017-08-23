治疗三叉神经痛的有效方法

核心提示：【太原安定医院】三叉神经痛是现代人常发的一种病症，近年来该病的发病率越来越高，导致患有三叉神经痛的患者都痛苦不安，对为什么自己会患有三叉神经痛而感到茫然，为了做到有针对性的预防，减少疾病的发病率，了解引起三叉神经痛的致病因素很重要，下面太原安定医院的专家就为大家介绍治疗三叉神经痛的有效方法。

【太原安定医院】三叉神经痛是现代人常发的一种病症，近年来该病的发病率越来越高，导致患有三叉神经痛的患者都痛苦不安，对为什么自己会患有三叉神经痛而感到茫然，为了做到有针对性的预防，减少疾病的发病率，了解引起三叉神经痛的致病因素很重要，下面太原安定医院的专家就为大家介绍治疗三叉神经痛的有效方法。

太原安定医院神经内科专家介绍说，引起三叉神经痛的病因主要有以下几点因素：

1、缺乏营养

有很多患者由于扳机点在嘴角处，平时不敢说话、吃饭、喝水，最终导致了身体缺乏，各种必要的营养成分，从而引发了疼痛。还有患者心情烦躁，这都可能会加重三叉神经痛。

2 、精神刺激

有些患者存在着越怕头痛，头越痛的情况，有少数的患者会因为，患有此病而出现情绪、心情上的放不开，为疼痛提心吊胆，心情烦闷而导致了疼痛的发作。有调查显示，在同样疼痛的刺激下，情绪镇静的人疼痛反应轻。

3、吃刺激性食物

食物的刺激也可能会，诱发三叉神经痛的发作，过冷、过热、刺激性的食物，都可能会诱发三叉神经痛的发作。如尼古丁会使血管收缩，浓茶会增强神经兴奋性，从而引发小动脉痉挛等。

4、碰触扳机点

大部分的三叉神经痛患者，在面部都会有一个，或多个特别敏感的扳机点，在日常生活中，患者应注意动作要轻柔，如果稍不注意触动扳机点，就会引发疼痛，并放射到全身。

三叉神经痛怎么治

一、药物治疗

患者通过服用药物来治疗疾病。治疗药物通过抑制三叉神经脊束核及丘脑中央内侧核部位的突触传递达到治疗三叉神经疼痛目的。只要没有药物过敏史皆可服用药物治疗三叉神经疼痛。但是只能起到临时止痛的作用，停药复发。药物治疗副作用大，治标不治本，不宜长期服用。长期服用药物会引起神经系统和血液系统损害，肝肾脏器损害而引发的严重并发症。

二、微球囊压迫治疗

此疗法是将球囊导管置到神经节，再注入造影剂，使球囊鼓起，通过压迫来导致神经坏死。对于身体状况良好，能耐受治疗者可以采用微球囊压迫疗法治疗三叉神经疼痛。但是通过此方法治疗三叉神经疼痛复发率高。会引起永远性感觉减退;咀嚼肌无力等。全麻下极易引起心跳骤停，有一定的危险性。

三、无痛介入新疗法

在三叉神经疼痛的研究领域和治疗方法上，拥有数名权威专家，拥有高效的治疗技术，采用“无痛介入新疗法”技术，能够安全、高效、快速，能够无痛的解决三叉神经疼痛顽疾，在影像的监测下治疗，不损伤其他神经，在治疗过程中，保证病人的安全，使用该技术治疗，只要确诊，都可以保证治疗效果，而且复发率很低。

以上内容可以帮助患有三叉神经痛疾病的人，请大家仔细阅读。患有三叉神经痛疾病的人朋友们不要丧失信心，要在医生正确的指导下治疗。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。