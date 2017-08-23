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怎么对癫痫治疗

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2017-08-23
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核心提示：【太原安定医院】当癫痫患者被确诊了以后我们不要大意，应该要及时的采用一些相关的治疗方法，不论是病情轻重我们都应该要及时的治疗，在我们日常生活中有很多小孩儿容易患有癫痫，小孩和大人，患有癫痫的，程度并不一样有很多小孩并没有，自制能力和自我保护力，孩子患有癫痫症就一定需要家长在日常生活中注意一些注意事项，以帮助他们减轻癫痫的折磨。那么，怎么对癫痫治疗呢？

　　【太原安定医院】当癫痫患者被确诊了以后我们不要大意，应该要及时的采用一些相关的治疗方法，不论是病情轻重我们都应该要及时的治疗，在我们日常生活中有很多小孩儿容易患有癫痫，小孩和大人，患有癫痫的，程度并不一样有很多小孩并没有，自制能力和自我保护力，孩子患有癫痫症就一定需要家长在日常生活中注意一些注意事项，以帮助他们减轻癫痫的折磨。那么，怎么对癫痫治疗呢？

　　癫痫病患者在日常生活中的注意事项

　　1、 注意帮助儿童调整心理

　　小儿癫痫患者不同于成年人，还没有自制力和自我保护的能力，因此要特别注意护理。作为家长一定要担当起监督、照顾患儿的责任，尽量不要因为癫痫病给孩子的心理造成什么影响。如果家长对于如何护理小儿癫痫病患者还有不清楚的，可以咨询专业的医生。

　　2、 避免孩子独自一人

　　尽量陪在孩子的身边，尽量不要让孩子单独外出，避免病情发作带来的危险。

　　3、 帮助癫痫儿童养成良好生活习惯

　　加强对患儿的护理在日常的生活中要让患儿养成良好、规律的生活习惯，避免压力过大、过度疲劳、睡眠不足和情绪激动。要让患儿尽量远离电脑或游戏机，因为屏幕的闪光刺激可以诱发癫痫发作。

　　4、 定期复诊很重要

　　即使一段时间癫痫病没有发作，家长也要定期带患儿复诊，根据医嘱调整药物的剂量和服的次数，并监测血常规、肝功能。

　　5、 家人要对癫痫病有深刻的了解

　　如果家里有癫痫病患儿，那么家长朋友们一定要加强癫痫病的知识。在患儿出现大、小发作的时候能够知道如何护理患儿。若出现发作持续时间超过以往的时间或发作次数明显增多应马上就近就诊。

　　6、 遵医嘱用药

　　很多时候癫痫病患儿是在家进行调理，家长要按照医生的处方督促患儿用药，更不能随意改变物的剂量及停。

　　一、按时服药是关键

　　按时按量服用抗癫痫药物能够抑止脑部的癫痫病病灶的放电散布，通常在考虑停药前，须有连续二年至三年完全没有发作。若因忘记服药导致二次癫痫病二次更严重的发作是得不偿失的。甚至可能会给癫痫病患者带来生命危险，这在癫痫病治疗上是很忌讳的，希望癫痫病患者可以引起重视。

　　当然，也有些癫痫患者经过长期的服用抗癫痫药物，仍然无法控制发作，这一类癫痫统称为难治性癫痫病。这种情况应该考虑手术治疗，特别是各种继发性癫痫。手术治疗的目的是完全控制癫痫发作或者显著缓解癫痫发作，根据不同的癫痫类型和病灶部位，可以选择不同的手术方法。

　　二、选择适合的治疗方法

　　对于大多数患者来说，治疗癫痫病只要用法得当，癫痫病情是可以得到控制的，没有必要服用两种或更多种药物。有些癫痫患者治病心切，通常要求医生多开几种药物，其实这种方法是不科学的。癫痫患者同时服用几种抗癫痫药物，药物间相互作用，可能会降低药物疗效。更重要的一定是，治疗癫痫药物的副作用加大，对癫痫病人的影响也很大。因此，专家提醒患者，如果单药可以控制癫痫的发作，就不必联合用药。

　　癫痫病危害很大，无论是什么原因引起的癫痫，都应该及时的采取治疗，癫痫患者还需要心理辅导，以免陷入孤独情绪。在日常生活中我们也要做好预防工作和护理措施。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。

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