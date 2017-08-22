神经紊乱具体怎么治疗

核心提示：【太原安定医院】随着新时代的快速发展，人们各种精神压力的增大，导致神经紊乱这种病症的出现，发病率也逐年的上升。大家需要对神经紊乱这种疾病更加关注，注意防治，远离疾病。那么，导致了神经紊乱的发病原因有哪些？神经紊乱具体怎么治疗呢？

【太原安定医院】随着新时代的快速发展，人们各种精神压力的增大，导致神经紊乱这种病症的出现，发病率也逐年的上升。大家需要对神经紊乱这种疾病更加关注，注意防治，远离疾病。那么，导致了神经紊乱的发病原因有哪些？神经紊乱具体怎么治疗呢？

一、年龄因素

童幼年时期，由于儿童身体和精神的发育并未成熟，所以缺乏自我控制情感和行为的能力，同时因为其保持着幼稚的情感、行为和原始反射，所以对外界 环境的适应能力较差，再加上现在社会各方面对孩子的压力增大，所以孩子们会因各种心理因素的影响而出现情感和行为方面的障碍。进入青春期的青少年由于内分 泌系统特别是性腺不断的发育成熟，会出现植物神经系统的不稳定性，表现有异常的情绪波动，对外界应激因素的影响极为敏感。在生活中常常会出现如强迫症、癔症、心境障碍和精神分裂症等疾病。

二、性别因素

女性由于性腺的内分泌和 某些生理过程等特点会引起情绪不稳、冲动、焦虑等临床表现。这与中枢神经抑制催乳素的分泌有关。因为女性如出现月经过少或泌乳等现象时，就会反馈到中枢神 经而促使体内催乳素升高，这样就会常常伴有焦虑、抑郁、精力减退和对应激的耐受力下降等症状发生。男性多受酒精和烟草的影响，体内血睾丸酮水平的降低会诱 发男性的抑郁症的发生。

三、遗传因素

在临床上，已经查明遗传因素同精神障碍的发病有直接关系。如：精神分裂症、心境障碍、人格障碍、 精神发育迟滞等。虽然在调查中可以认定上诉疾患在遗传方面有明显的趋向性，但在细胞遗传学和分子遗传学方面的研究至今没有一个结论性的结果。因为遗传性是 “先天既得性”与“后天获得性”两者相互作用而形成的，所以说遗传性的显现，是同病人病前和发病时的社会环境对病人的影响有直接的关系。

怎么治疗神经紊乱？

1.治疗神经紊乱，首先要排除诱发因素。植物神经紊乱的发生，大都是由于患者长期的精神压力，心情压抑导致的。所以在治疗时，患者也要注意排除掉让自己感觉紧张，压抑的因素，开心快乐一点，注意时刻保持心情舒畅。

2.治疗神经紊乱，其次要注意多参加一些积极的文体活动，文体活动不仅可以开阔视野，促进人际关系，还可以有效的锻炼身体，保持身心健康。有规律的活动更可有效调节和改善大脑的兴奋和抑制过程，改善大脑功能，延缓大脑老化，有效治好植物神经紊乱。

3.治疗神经紊乱，患者还可尝试音乐疗法。轻松悠扬典雅的乐声可以有效的帮助我们放松紧绷的神经。舒缓心情，镇定神经。植物神经紊乱患者在病症发作感到焦虑难安时，不妨为自己放上一曲，推荐高山流水。

4.治疗神经紊乱，患者还要注意科学饮食，合理膳食。饮食对人体保持健康是十分重要的，治疗植物神经紊乱也不例外。患者要多吃一些富含蛋白，对大脑神经有镇定作用的食物。如奶制品，豆制品，瘦肉，新鲜蔬菜，水果等。同时，也要注意少吃辛辣刺激的食物，日常饮食中不要暴饮暴食，少喝咖啡，酒等刺激神经的饮料。

以上就是我院专家关于神经紊乱的简单介绍，治疗时，患者要学会及时转移注意力，调整心情。很多患者习惯在工作完成时休息很长一段时间，其实这是不科学的，患者要注意在工作一段时间后就休息五分钟，可以做做深呼吸，将注意力从工作上及时转移开来。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。