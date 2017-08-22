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神经衰弱具体怎么治疗

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2017-08-22
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核心提示：【太原安定医院】神经衰弱是一种常见的精神疾病，并且发病率也是非常高的，很多人只知道它的危害很大，却不知道它是怎么引起的！有句话说的好：治疗疾病找准病根很重要。了解导致神经衰弱的因素，对患者的治疗是很有帮助的。那么，神经衰弱造成的原因有哪些呢？神经衰弱具体怎么治疗呢？

　　【太原安定医院】神经衰弱是一种常见的精神疾病，并且发病率也是非常高的，很多人只知道它的危害很大，却不知道它是怎么引起的！有句话说的好：治疗疾病找准病根很重要。了解导致神经衰弱的因素，对患者的治疗是很有帮助的。那么，神经衰弱造成的原因有哪些呢？神经衰弱具体怎么治疗呢？

　　神经衰弱造成的原因

　　过于单调：一定量的刺激和紧张对机体健康是不可缺少的，生活和工作过于单调，导致神经系统过于松懈，不符合用脑卫生，也易成为神经衰弱的原因。

　　用脑过度：脑力劳动时间过久、工作任务过久、工作任务过重，注意力高度集中，使大脑神经细胞过分消耗能量，失去正常的调节而易患神经衰弱，是脑力劳动者最常见的诱发神经衰弱的原因。

　　过度紧张：强烈的精神刺激，沉重的精神负担，持久的环境压力，不当的工作方法，如家庭纠纷、学习工作中的激烈竞争，人际关系紧张等因素，使大脑活动过度紧张，超过了神经系统的耐受界限，也可能成为引发神经衰弱的原因。

　　精神创伤：生活中遇到某些事件，而产生忧伤、焦虑、惊恐等不良情绪，若持续或过于强烈，成为大脑的一种不良刺激，谓之“精神创伤”。如亲人丧亡，失恋，高考落榜，工作事故等，引起不良情绪，是最常见的神经衰弱的原因。

　　怎么治疗神经衰弱？

　　(1)集体心理治疗：以10～20名患者为一组，由医生向患者系统讲解有关神经衰弱的医学知识，包括病因、发病机制、临床表现、病程、诊断和治疗。让患者对本病有充分了解，从而能分析自己起病的原因，并寻求对策，消除不利因素的影响;同时有利于消除疑病心理，减轻焦虑和烦恼，打破恶性循环。详细讲解本病的治疗方法，要求患者主动配合，充分发挥治疗的作用。如果有已经康复的患者参加讨论，现身说法，效果更佳。

　　(2)小组治疗：以5～6名患者为一组，医生引导患者分析各自的病情，从而达到相互启发，消除疑虑，明确各自努力的方向。如果有已经康复的患者参加讨论，现身说法，效果更佳。

　　(3)个别心理治疗：在集体讲解和小组讨论的基础上，再针对个别患者的具体情况进行心理辅导，启发和帮助患者寻求解决疑难、摆脱困境的途径和方法。

　　(4)森田疗法：主张顺应自然，是治疗神经衰弱行之有效的方法之一。注意养成起居定时、工作学习有计划、劳逸结合的生活习惯，也有助于恢复。

　　(5)支持性心理治疗：通过解释、疏导，使病人提高对本病的认识，转移对自身疾病的注意力，增加自信心。

　　(6)行为治疗：自我放松训练，对于紧张症状明显，伴疼痛不适等症状的病人可有较好的疗效，必要时配合生物反馈治疗。

　　治疗神经衰弱首先是要学会减压，在工作和生活中遇到了压力就要学会释放，可以通过运动、旅游等方式进行减压，然后就是可以吃一些中药进行调理，最重要的就是要乐观看待生活的一切事情。如果您还有什么问题，可以在线咨询，权威专家会为您进行详细解答并制定精准的治疗方案。

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