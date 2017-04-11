核心提示： 白癜风的危害主要都有哪些？近年来，白癜风的患者持续增加，对人们的健康有着很大的威胁，但是大家对白癜风还是没有重视，那么白癜风的危害主要有哪些呢？了解了白癜风的危害，相信大家会对白癜风重视的，下面我们来看看专家的介绍。

白癜风的危害主要都有哪些？近年来，白癜风的患者持续增加，对人们的健康有着很大的威胁，但是大家对白癜风还是没有重视，那么白癜风的危害主要有哪些呢？了解了白癜风的危害，相信大家会对白癜风重视的，下面我们来看看专家的介绍。

1、在现今，社会上很多人对白癜风患者存在歧视，患者因为自身病情也会产生自卑情绪，患者产生很大的心理负担，导致一些心理方面的疾病，过重的心理负担又会影响白癜风的病情，想成一种循环怪圈。

2、白癜风对患者的危害，最明显的是严重影响患者的形象。在这个关注外观美的时代，白癜风患者不论在学习、工作、交际还是婚姻等方面都会受到很多影响。

3、研究表明，白癜风很容易引发皮肤癌这种疾病，白癜风患者因为皮肤内黑色素的减少，使皮肤抵抗紫外线的能力大大降低，很容易被紫外线的损害而引发各种皮肤病变，临床上表明白癜风患者患皮肤癌几率要比常人高的多。

白癜风会有哪些危害？ 以上内容就是专家为此的介绍，希望对您能有一定的帮助，为了您的健康，大家一定要积极的预防白癜风，这样才能远离白癜风的危害！