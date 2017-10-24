核心提示：白癜风是一种常见多发的皮肤色素性疾病，一旦患病，会给患者的方方面面都带来不小的困扰，尤其是对于爱美的女性来说更是如此，很多患者在患病后变得郁郁寡欢，不爱和人交流，有的患者甚至出现了自杀倾向，白癜风专家提醒，得了白癜风要尽快治疗，拖延不治只会令白斑扩散，美国308准分子激光技术在治疗白斑的过程中不会对白斑以外的皮肤造成伤害，是一款安全高效的治疗方法，那么，这种技术的治疗效果怎么样？治疗过程中需要注意什么呢？看看专家怎么说。＞＞＞孩子六岁了，身上出现白斑，可以照308吗？

白癜风是一种常见多发的皮肤色素性疾病，一旦患病，会给患者的方方面面都带来不小的困扰，尤其是对于爱美的女性来说更是如此，很多患者在患病后变得郁郁寡欢，不爱和人交流，有的患者甚至出现了自杀倾向，白癜风专家提醒，得了白癜风要尽快治疗，拖延不治只会令白斑扩散，美国308准分子激光技术在治疗白斑的过程中不会对白斑以外的皮肤造成伤害，是一款安全高效的治疗方法，那么，这种技术的治疗效果怎么样？治疗过程中需要注意什么呢？看看专家怎么说。>>>孩子六岁了，身上出现白斑，可以照308吗？

一、“美国308”祛白看得见

美国308nm准分子激光治疗系统是目前外治疗白癜风安全、有效的疗法，其单一的308nm波长是紫外光治疗白癜风的佳波长，比窄波紫外线引起凋亡的能力要显著，可以有效加强酪氨酸酶的活性，促进皮肤色素合成，加速患者的黑色素生成。我院是引进308准分子激光治疗系统的专科医院，同时已经在准分子激光治疗白癜风专科领域开展了数十年的临床科研。>>>美国308激光能治好吗？会不会复发？

二、308激光祛白 选择经验专家是关键

美国308nm准分子激光治疗仪是目前治疗白癜风领域先进的仪器，其单一的308nm波长被认为是紫外光治疗白癜风合适波长，研究表明准分子激光比传统的疗法能更好的诱导T细胞凋亡，并促进黑色素的合成，没有副作用，比其他光疗仪安全有效。是目前治疗白癜风安全、有效、治率高、复发率低的治疗方法。308激光治疗效果很明显。>>>直接上传白斑照片，在线咨询

三、308袪白不是梦 准确诊断是前提

美国新一代氯化氙308激光器适用于全身和局部白斑的治疗;18岁以下的患者和身体健康状况较差的患者也可以应用。这种光束对孕妇是无害的，所以它适合孕妇。对于限制白癜风的扩散，308准分子激光治疗系统的效果更好。注意：在治疗前，不要使用膏状类外用药物，否则光线的吸收会受到影响。治疗后，应在4小时内不接触热水，并且尽量避免暴露于阳光下。>>>>>>请问专家，孕妇使用这种激光治疗，会影响胎儿吗？

天津308准分子激光一般做几次有效，对于治疗白癜风，光靠设备肯定是不行的，我们需要医生专门针对每个患者的病情制定不同的治疗方案，白癜风是分型，分期和分类的，只有对症下药才能达到好的疗效。这些就就需要有经验，对于病情的掌控能力强的医生来实现，还需要对308准分子激光的运作非常了解，好的设备配上好的医生才能充分发挥它的长处。》》》采用308激光治疗白癜风需要花费多少钱？点击了解