核心提示：白癜风是一种慢性疾病，治疗时间较长，因此，白癜风的治疗费用一直是患者及家属非常关心的一个问题，随着物价不断的上升，越来越多的患者畏惧白癜风的治疗费用，因而耽误了病情，还有些患者病急乱投医，结果不但花了冤枉钱，还耽误了治疗时机，下面看看美国308激光治疗白斑，怎样让患者朋友不花费冤枉钱的？＞＞＞＞＞＞咨询专家，我这个白斑长在不同的部位，收费的标准一样吗？

白癜风是一种慢性疾病，治疗时间较长，因此，白癜风的治疗费用一直是患者及家属非常关心的一个问题，随着物价不断的上升，越来越多的患者畏惧白癜风的治疗费用，因而耽误了病情，还有些患者病急乱投医，结果不但花了冤枉钱，还耽误了治疗时机，下面看看美国308激光治疗白斑，怎样让患者朋友不花费冤枉钱的？>>>>>>咨询专家，我这个白斑长在不同的部位，收费的标准一样吗？

一、哪种疗法治疗白癜风显著，308激光行吗

对于美国308nm准分子激光治疗白癜风的安全性，好多患者对这个问题十分关心。308nm准分子激光治疗白癜风是非常安全的，它是经过相关部门认可的，并且无任何不良的报告。308nm准分子激光治疗，能够直接、集中、有效作用于皮肤，避免对皮肤的损伤，治疗十分安全，并且适用人群广泛。<<<<我能用308激光治疗吗？

二、308nm治疗仪治疗白癜风效果如何呢

患者张华(化名)，半年前发病，白斑集中在脸上。吃过一些药物治疗，不但没有效果，反而白斑越来越多。来到白癜风医院，经过三维皮肤CT检测和专家面诊确定张明的白癜风主要因为内分泌失调引起的，专家根据患者的具体病情决定采用“美国Xtrac-308准分子激光治疗系统”进行治疗同时配合一些药物调节自身免疫能力辅助治疗，不到两周白斑面积明显缩小，又经过一段时间的治疗白斑并没有复发的迹象，激光治疗白癜风安全可靠。>>>问问专家，我使用这个激光治疗效果也能像她的这样吗？

三、儿童和孕妇适合用308治疗吗？

出现白癜风及时进行治疗，初期黑色素还未完全消失，通过治疗很大几率会恢复的。308光疗最为治疗白癜风的一种常用手段，适用于除了光敏以外的患者，能有效快速患者，治疗早期白斑大概三个月左右，病程越长，效果会相对缓慢。>>>>问问专家，308与别的疗法相比哪个好？

天津308准分子激光一般做几次就见效，专家总结白癜风治疗方法有很多，选对方法治疗才会看见效果，同时也会给患者朋友节省不少治疗费用 ，治疗白癜风一定要去大医院，选择正规专业的白癜风医院去治疗，专业的医院有专业的医生治疗起来有保障。<<<<问专家，去那种大医院治疗腿上白癜风，要花费多少钱啊？