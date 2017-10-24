核心提示：大学生本应该是意气风发、斗志昂扬的年纪，但是白斑的出现让这些天之骄子过早的品尝到了生活的艰辛，白斑的出现让他们在恋爱、工作上遇到了重重的困难，专家提醒，治疗白斑切不可掉以轻心，美国308激光治疗白癜风优势明显，值得患者尝试，很多患者都关心308激光治疗费用问题，接下来看看专家是怎么说的。＞＞＞＞我的小腿上出现了白斑怎么办？

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一、308nm准分子激光治疗白癜风怎么样

美国308nm准分子激光是白癜风光疗中比较先进的一种技术，这种技术能有效促进皮损黑色素合成，使患者得到良好治疗。目前，308准分子激光治疗仪已被广泛的运用于临床的治疗工作。308 nm准分子激光是一种氯化氙(XeCl)准分子激光，属连续的脉冲气体激光光波，其波长在UVB范围以内，脉冲宽度一般为l0～30 ns左右。308nm准分子激光所具备的单一308nm波长已被业界白癜风专家认为是紫外光疗法的波长。>>>问问在线医生，我能在网上直接预约专家给我用308治疗吗？

二、白癜风照308需要多长时间有效果

随着现在白癜风治疗相关的医学技术的发展，在临床上能够使用的白癜风的治疗方法也在不断的的增多，308准分子激光是目前治疗白癜风的常用的方法，对于处于各个时期的白癜风都可以治疗，没有人群、部位的限制，目前采用308准分子激光治疗白癜风有着十分独特的优势，已经成功的治疗了大量的白斑患者，专家指出白癜风的早发现早治疗，袪白更显著。>>>我想问问专家，我这个白斑一个多月了现在治疗晚吗？

三、儿童和孕妇适合用308治疗吗？

1、使用Xecl(氯化氙)气体激光治疗白癜风，无药物依赖，无毒性副作用;2、波段是单一的，能量集中在皮损位置，针对根源，效果明显。3、适用于各种类型的白斑，身体部位和头部面部、粘膜和生殖器;此外，它可以在治疗区域的不同区域进行治疗，有效地避免了伤害和正常皮肤。4、适用于所有年龄段的人群，适用于所有年龄段的孕妇、婴儿和幼儿，以及身体虚弱的人群。5、在照射前不需要准备，正式的照射时间很短，不影响工作和学习。>>>我要问专家激光治疗脸上的白斑大概需要多少钱？

天津308准分子激光一般做几次见效，治疗白癜风选对方法是关键，多数患者的白斑之所以反反复复的发作和疗法的选择方面有很大的关联，选择正确的方法来治疗白癜风不但患者少受罪还会为朋友们节省不少的治疗费用，专家提醒患者朋友们发现白斑的初发症状一定要早去医院诊断和治疗，初期黑色素脱失程度还不严重，治疗起来相对容易多了。》》》问问专家，初发一个月的白斑，用308治疗多长时间恢复正常皮肤？