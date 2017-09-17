天津割包皮影响怎么办

核心提示：男性包皮过长都有哪些坏处？男性包皮过长在成年男性当中非常多见，主要表现为阴茎勃起的时候包皮不能自动退后露出龟头，而男性有这种疾病一定要尽快治疗，千万不要等到身体出现不适症状才引起重视，因为这种疾病对健康的危害是非常多的，在临床当中总结有以下危害：

男性包皮过长都有哪些坏处？男性包皮过长在成年男性当中非常多见，主要表现为阴茎勃起的时候包皮不能自动退后露出龟头，而男性有这种疾病一定要尽快治疗，千万不要等到身体出现不适症状才引起重视，因为这种疾病对健康的危害是非常多的，在临床当中总结有以下危害：

危害一：青春期如果有包皮过长的情况，就容易阻碍阴茎正常发育，如不及时治疗在成年后就易形成小阴茎，从而影响性生活质量。

危害二：包皮过长的患者非常容易得泌尿系统炎症，因为患者的包皮当中存在包皮垢等沉积物，清洗的时候难度很大因此可引发包皮炎、龟头炎、尿道炎，前列腺炎等泌尿感染性疾病。

危害三：包皮过长，不仅会降低男性的性快感，甚至还会导致性交痛、性交困难。龟头太过敏感，甚至还会引起阳痿、早泄。

危害四：包皮过长的男性也会影响女性的健康。主要是因为男性的过长的包皮内容易积存大量难以清除的包皮垢，而包皮垢主要是皮脂腺和尿液混合而成的，其中饱含很多细菌，性生活当中就会把病菌带入女性的引导，并且容易致使女方发生妇科病，并且容易反复感染久治不愈。并且专家指出包皮垢是女方发生宫颈恶变的的原因之一。

危害五：包皮过长可引发男性不育，因为包皮过长的患者容易发生尿道炎、前列腺炎，也非常容易降低精子活动力，从而影响男性生育能力，甚至造成不育。