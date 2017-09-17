天津割包皮需要多少钱啊

核心提示：大家都知道，男性包皮过长有的情况是需要手术治疗的，而就算包皮过长比轻轻的，如果不注意护理，也会引发一些疾病的发生，所以对于包皮过长现象男性要注意治疗和护理。那么男性包皮过长有可能会导致哪些危害呢？下面让我们一起来了解一下包皮过长的危害。

大家都知道，男性包皮过长有的情况是需要手术治疗的，而就算包皮过长比轻轻的，如果不注意护理，也会引发一些疾病的发生，所以对于包皮过长现象男性要注意治疗和护理。那么男性包皮过长有可能会导致哪些危害呢？下面让我们一起来了解一下包皮过长的危害。

包皮过长的危害体现在以下几方面：

1、包皮过长可引起各种炎症。由于包皮过长会导致包皮里藏有很多污垢，如不定期清理，受包皮垢的刺激，可导致患上包皮龟头炎。

2、包皮过长可诱发阴茎癌。有调查显示，在阴茎癌患者中，其中多数都伴有包皮过长的现象，可见包皮过长对阴茎癌的发生有一定的关系。

3、包皮过长会影响性生活。男性包皮过长时，由于性生活时摩擦可牵扯包皮，从而可造成剧烈疼痛，导致无法继续性生活，如经常如此，可导致心因性性交障碍。另外包皮过长还易引起早泄现象。

4、包皮过长可引发男性不育。因包皮过长导致一些生殖炎症发生的话，就会影响精子质量，从而导致精子活力大大降低，这样就易造成男性不育。

5、包皮过长可造成嵌顿包茎。包皮过长的男性在性生活时，如果包皮不能复位，卡在龟头冠状沟的话，就有可能造成嵌顿型包茎。

6、包皮过长还会影响配偶健康。由于包皮过长导致包皮垢的形成，而包皮垢中含有许多病菌，在性生活中很易带入女性体内，从而导致女性阴道感染，引发各种妇科炎症。