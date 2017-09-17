天津割包皮有什么好处

核心提示：包皮炎是男性很容易患上的一种疾病，虽然此病不大，且容易被治好，但是存在的危害还是不能小觑的。包皮炎好发于青少年及儿童，发病如果不及时治疗还可能导致包皮内发生表浅溃疡，导致疼痛有异味，对男性的健康影响还是很大的，包皮炎的原因和危害有哪些？下面我们一起来看看。

包皮炎是男性很容易患上的一种疾病，虽然此病不大，且容易被治好，但是存在的危害还是不能小觑的。包皮炎好发于青少年及儿童，发病如果不及时治疗还可能导致包皮内发生表浅溃疡，导致疼痛有异味，对男性的健康影响还是很大的，包皮炎的原因和危害有哪些？下面我们一起来看看。

包皮炎的原因和危害有哪些？

1、不注意外生殖器卫生：男性如果不注重生殖器的卫生，不经常清洗包皮里面，就很容易导致包皮炎。

2、患有包皮过长或包茎：包皮过长的话，阴茎头始终就被包裹在包皮里，必须用手翻过来才能暴露，在这种情况下，包皮更容易堆积包皮垢，且难以去除，长期如此就会导致包皮炎。

3、手淫损伤所致：年轻人性欲比较旺盛，由于在手淫的时候会高度兴奋，动作太过粗暴，这样就会导致包皮损伤，如果伤口被细菌感染，就会诱发包皮炎。

包皮炎的危害有哪些？

1、导致男性早泄：如果包皮炎没得到及时的治疗，会让男性的龟头感应神经受到伤害，引起早泄;2、包皮炎还会导致其他疾病的发生，如前列腺炎、睾丸炎、精囊炎等疾病。3、会对龟头产生伤害，导致性生活不能正常进行，会出现瘙痒，刺痛的情况。