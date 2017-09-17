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天津那家医院治疗包皮手术好

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2017-09-17
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核心提示：男性的阴茎会随着年长的增长，而发生改变，一般来说进入青春期之后生长速度会提高很多，这个时候就会发现有的男性的龟头出包裹着一层皮肤，用手翻得时候可以将龟头露出，但是大多数时候皮肤都是讲阴茎包裹起来的，这就是人们常说的包皮过长，那么包皮过长导致的经常发炎的原因是什么呢？

　　男性的阴茎会随着年长的增长，而发生改变，一般来说进入青春期之后生长速度会提高很多，这个时候就会发现有的男性的龟头出包裹着一层皮肤，用手翻得时候可以将龟头露出，但是大多数时候皮肤都是讲阴茎包裹起来的，这就是人们常说的包皮过长，那么包皮过长导致的经常发炎的原因是什么呢？

　　第 一，由于男性的龟头处被皮肤包裹着，当阴茎勃起的时候包皮会自然往下，但是在没有勃起的时候包皮与阴茎的缝隙内就会携带有很多细菌，长时间不清洁自己的阴茎及包皮的话，就会导致细菌繁殖过多，最终导致男性患上相关的泌尿系统疾病，所以说包皮过长有可能导致患上疾病。

　　第二，其实包皮过长的患者想要避免自己常常发炎的也不是不可能，男性需要每天都将自己的包皮翻出做好清洁，每天都这样的话是可以最 大程度将滋生的细菌消灭干净的，这样也就不会到会自己患上了一些泌尿系统疾病了。

　　第三，对于男性来说包皮过长的状况一定要多多注意好，如果炎症总是反复出现的话，那么患者最 好还是到医院接受检查，并采取手术治疗的方式，将过长的包皮切除，这样的话，阴茎外露就不会被皮肤包过也就不会出现给细菌滋生他提供缓解了，但是一定要到正规的医疗机构接受手术治疗。

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