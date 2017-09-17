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天津割包皮有什么影响

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2017-09-17
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核心提示：男性包皮过长的危害有多大？包皮过长是男性的常见的病、多发病，然而人们对于该病的相关的知识了解的少，尤其是对于该病的危害不了解，因此对于该病并不重视，其实对于该病是要及早的治疗的，若是不能及早的治疗会导致一些危害的发生，常见的危害有以下几点

　　男性包皮过长的危害有多大？包皮过长是男性的常见的病、多发病，然而人们对于该病的相关的知识了解的少，尤其是对于该病的危害不了解，因此对于该病并不重视，其实对于该病是要及早的治疗的，若是不能及早的治疗会导致一些危害的发生，常见的危害有以下几点：

　　1、阴茎发育受阻碍，包皮过长时，会影响男性的生殖器发育的，这主要是因为包皮过长会包裹患者的生殖器，导致阴茎不能正常的发育，对于成人来说，包皮过长过长会影响患者的正常的性生活。因此，对于包皮过长的情况，是要及时就医的。

　　2、会导致包皮龟头炎、阴茎炎。男性的包皮过长，会导致患者发生感染的情况，这主要是因为包皮里会存在污垢，包皮过长污垢不容易被清理，若是包皮污垢长时间得不到清理，则包皮里面污垢会越来越多越来越多，这也给病菌的生长提供了良好的条件，因此患者容易发生龟头炎、阴茎炎的情况，这对男性的健康影响很大，需要注意的是若是不及时的采取有效的治疗措施，会导致患者发生龟头坏死的情况的。

　　3会有异味毁了形象。当男性同志包皮过长的时候，由于患者的包皮长容易导致包皮污垢的生成，也比较的容易导致患者的包皮潮湿、感染的情况，久之男性的包皮会有臭味，这很影响患者的形象，尤其是在公共场所，患者是无比的尴尬的。

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