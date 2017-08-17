如何避免肛裂的发生？

肛裂是齿线以下肛管皮肤破裂形成棱形裂口或溃疡。是一种常见的肛管疾病，好发于青壮年，儿童也可发生，老年人较少。我国临床观察，男性比女性多见。那么，我们在日常生活中该如何避免肛裂的发生呢？

1.轻视肛裂的危害，以为肛裂可以自愈

肛肠疾病一般不能自愈！不要忍着不去就诊，这样只会严重。再说了，肛裂会出血，即使你能忍受那痛，长期地失血会导致身体出现贫血症状。还会诱发一系列肛肠疾病，如肛窦炎、肛瘘、裂痔、溃疡等。

2.少喝水，不爱吃水果蔬菜

肛裂的发生绝大原因是便秘，而少喝水，不爱吃水果蔬菜容易引起便秘。一旦便秘就对再次对本就裂的肛门重重的一击，雪上加霜，病情加重。所以肛裂患者一定要注意预防便秘的发生。

3.排便用力过大

排便用太大力，无非两个原因：便秘;赶时间，想速度解决。但是肛裂就是由于腹内压太大把肛门给挤裂的，继续排便用力过大就相当于手撕菊花！如果排便困难者，便前用一些缓泻剂，以确保排便顺畅。

4.不注意肛门卫生

便后用温水坐浴清洗，一方面有助于肛裂的恢复，另一方面能保持肛门卫生，以免便后的细菌感染裂口，造成裂口发炎、溃疡。最忌讳便后随意擦擦就走了，留下脏兮兮的肛门凌乱在细菌中。

5.吃刺激性食物

典型的刺激性食物就是辣椒，辣椒中的辣椒素不能被肠道消化，直接排除体外，出到肛门处就等于给伤口上撒盐，肛裂想好都难！

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