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便秘的危害大！

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2017-08-17
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　　人们吃的东西越来越杂，加上生活不规律，所以很多人都有便秘的情况，因为常见很多人都不能引起重视，那么，我们今天就来说说长期便秘的危害到底有哪些：

　　1.引起肛周疾病：由于粪便干硬，停留于直肠的时间过久，粪便中的致病菌容易引起肛窦感染而形成肛窦炎。并进一步引起肛周脓肿、肛瘘、肛乳头肥大等。干燥的粪便在排出时易损伤肛瓣、齿状线附近组织、肛管及肛周皮肤，引起肛裂、血栓外痔。便秘导致粪便干硬，排便困难。而高度用力，致使局部血压过度增高，盆腔充血，因此易患痔疮及脱肛。

　　2.引发精神症状：粪便中的有毒化学物质、重金属以及由细菌产生的各种毒素长时间不断地刺激直肠黏膜的压力感受器，病人会产生一些头痛、头晕、失眠、心烦、疲乏无力、食欲不振、口苦口臭等全身症状。这是由神经反射引起的，也直接影响了人体的健康。

　　3.加速人体衰老：便秘会增加体内毒素，导致机体新陈代谢紊乱、内分泌失调及微量元素不均衡，从而出现皮肤色素沉着、瘙痒、面色无华、毛发枯干，并产生黄褐斑、青春痘及痤疮等。

　　4.形成腹疝：便秘时，因排便用力过大，腹内压突然增高，腹内脏器如小肠等经腹壁薄弱处向身体表面突出，可形成腹疝。

　　5.造成猝死：特别是高血压、冠心病等心血管疾病患者，严重便秘的肛门怒挣可使血压急剧上升，造成中风甚至猝死。

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