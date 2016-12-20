治疗眼底黄斑病变要多少钱

核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

黄斑病可由遗传性病变、老年性改变、炎症性病变所引起，也可受其他眼底病变的累及，其对患者的视力影响很大，那黄斑病变应怎么治疗好?下面是详细内容的介绍，希望对您有所帮助。

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眼科医生介绍，黄斑病变应怎么治疗好?

深圳希玛眼科医生表示，患者及早到正规的眼科医院查明病因、积极治疗，同时做好日常的护理工作，才能高效治疗黄斑病变。

鉴于黄斑病变的病因复杂、类型较多，患者还需经过一系列的检查，再积极治疗。一般来说黄斑病变检查包括眼底检查、裂隙灯检查法、焦点照明检查法、OCT检查等等。

而希玛眼科医院率先引进的PDT光动力疗法治疗黄斑病变，有效地闭合血管出血和渗漏，不损伤正常视网膜组织，达到治疗目的，是患者的选择!

深圳希玛林顺潮眼科医院是内地先进家香港独资的眼科专科医院，沿采香港优质的医疗。此外，为了解决疑难眼疾患者看病难的情况，院长——林顺潮教授带领来自香港、海外、内地的资深眼科医生设立了黄斑视网膜国外门诊等一系列的特色国外门诊，为疑难眼疾的患者带来希望。林顺潮是国外眼科教授，他擅长各种眼科疑难杂症，包括视网膜、复杂性青光眼、黄斑病变等疾病。

一、熟悉运用国外混合疗法

希玛眼科治疗与国外水平接轨，透过混合疗法，即结合光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗血管生长因子玻璃体注射三管齐下，可达至更佳的治疗效果。

二、拥有25/23G玻璃体切除术

深圳希玛林顺潮眼科医院是一所与国外接轨的眼科医院，引进了的医疗仪器和技术。采用25G/23G玻璃体切除手术治疗黄斑裂孔，伤口毋须缝线，出血少，恢复快。

三、著名眼科教授专攻黄斑疾病

国外混合方式治疗黄斑变性是一项精细的、难度大的治疗，需要临床经验丰富的医生根据患者的检查诊断报告做出正确的搭配。在希玛，进行黄斑变性治疗的是希玛院长、香港著名眼科医生——林顺潮教授，林教授专注于黄斑疾病治疗，有丰富的临床经验、精湛的技术，严格根据患者的特殊病情进行个性化治疗。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



