治疗黄斑病变深圳哪家医院好

核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院是国内全力香港独资眼科专科医院，医院由国外眼科医生林顺潮医生创办，希玛技术与国外接轨，引进世界顶端设备，加盟经验丰富的医生，医院秉承“国外水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，紧贴世界眼科发展新趋势。

黄斑病变是常见的一种眼科疾病,如果没有得到及时的治疗,也会像白内障一样会导致失明，对于黄斑病变，治疗需及时。深圳希玛林顺潮眼科医院是眼科医生林顺潮在内地开设的一家港资眼科医院，眼科眼底专科采用港式服务，技术领先，专注治疗黄斑病变。

深圳希玛眼科医院专注眼底疾病

深圳希玛眼科医院是在深圳市政府重点扶持下建立的一所集医疗、科研、保健和防盲治盲为一体的现代化多功能眼科医院，由国外眼科医生——林顺潮教授在CEPA(“更紧密经贸关系安排”)框架下建立起来的一所香港独资的大型国外化正规专业眼科医院。

希玛拥有高素质和梯队齐全的医师队伍，拥有多种国外先进的检查设备，能精.确检查眼部病变，协助医生作出准确诊断。另外，希玛国外顾问实力强大，掌握着新的眼科治疗技术。透过视像会议，我们将定期与国外医生会诊，研究讨论各种疑难杂症，集思广益，务求为患者提供最适切的治疗。

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希玛眼科医院与国外接轨 运用新方法治疗黄斑病变

黄斑病变常见的类型有：黄斑裂孔、黄斑劈裂、黄斑变性、黄斑水肿等。深圳希玛林顺潮眼科医院通过内科和外科治疗，相辅相成，大大缩短了疗程，提高了治疗效果，为广大黄斑病变患者带来健康福音。

一、内科治疗

内科治疗的有黄斑变性、黄斑水肿。针对这些治疗，有不少突破，从激光光凝凝固到光动力疗法(PDT)，再发展为类固醇玻璃体注射及近期的抗血管内皮生长因子玻璃体注射(VEGF)，治疗效果在不断提升。

希玛眼科治疗与国外水平接轨，透过混合疗法，即结合光动力疗法、类固醇玻璃体注射及抗血管生长因子玻璃体注射多管齐下，可达至更佳的治疗效果。

二、外科治疗

外科治疗的黄斑病有黄斑裂孔和黄斑前膜，随着医学的进步，如今国外上治疗这两种眼病可透过25G/23G方式进行玻璃体切除手术(Pars Plana Vitrectomy)，伤口毋须缝线，创口小，恢复快，已广泛在临床上使用。

希玛医生推荐：林顺潮教授

林教授擅长各种眼科疾病的诊断与治疗，有着丰富的临床诊疗经验，曾获世界最有影响力眼科人物100强以及亚太眼科医院颁发的终身荣誉奖，影响非凡。在黄斑病变治疗方面，林教授根据患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，深受广大患者的信任。

温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!



