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深圳哪家医院治疗黄斑病变效果好

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2016-12-20
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核心提示：深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长——林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

　　深圳哪家医院治疗黄斑病变效果好?深圳希玛林顺潮眼科医院是国外的眼科医生——林顺潮教授在内地开设的一家港资医院医院，专注于眼科疾病治疗。希玛眼科医院紧跟国外眼科疾病新治疗，采用世界先进的眼科治疗仪器和设备，拥有海内外资深医生坐诊，治疗黄斑病变更专业!

　　一、希玛眼科拥有多种国外先进治疗方案，对症治疗黄斑病变!

　　黄斑病变常见的类型有：黄斑裂孔、黄斑劈裂、黄斑变性、黄斑水肿等。深圳希玛林顺潮眼科医院紧跟国外眼科疾病新治疗，拥有海内外资深黄斑疾病治疗医生，通过内科和外科治疗黄斑病治疗效果好!

　　还有疑问？建议您根据自己的病情点击【在线咨询】进行详细了解！

　　1、内科治疗

　　内科有光动力疗法、类固醇药物、抗血管内皮生长因子玻璃体注射治疗，适用于黄斑变性(退化)、黄斑水肿患者。希玛三种内科治疗方案联合使用，控制病情恶化，改善患者视力的鲜明度，效果更好。

　　2、外科治疗

　　黄斑裂孔、黄斑前膜、黄斑劈裂患者轻则进行激光治疗，重则进行玻璃体切除手术。 结合非接触式显微手术系统采用25G/23G微创玻璃体切除手术，是希玛治疗玻璃体脱落的特色，手术视野更为清晰广阔，定位更准确、精细，手术创口更小(小于1mm)，速度更快创伤更小更安全，提高了手术成功率，术后效果更佳。

　　二、希玛眼科院长林顺潮教授专攻黄斑疾病，因症施治!

　　深圳希玛林顺潮眼科医院进行黄斑疾病治疗，一直坚持专业、资深、临床经验丰富医生亲诊，确保手术安全及手术质量。希玛院长——林顺潮教授是国外眼科医生，现任亚太眼科医学院会长、亚太玻璃体视网膜学会秘书长、中山大学特聘教授及眼科国家重点实验室主任、中山大学眼科医院名誉院长，是亚太眼科界主要领军人之一。

　　林教授治疗黄斑病变有着丰富的临床诊疗经验，根据不同黄斑退化患者的个人病情制定最具针对性的治疗方案，临床治疗效果显著，一直深受患者的好评。教授诊号紧张，在线预约更方便、快捷!

　　三、希玛拥有实力强大的国外医生顾问团，保障眼科治疗的最.高水准!

　　医院与国外多家医院进行国外合作，整合国内外权威医生资源、先进医疗管理模式和服务理念，融贯全球前沿医疗设备技术精髓，凭借独特的“集成化国外医院”理念和卓越的权威医疗体系，掌握着新的眼科治疗技术,打造中国多功能顶.级眼病医疗航母。

　　温馨提示：以上就是深圳眼科医院希玛眼科的介绍，因不能面对面患者，无法全面了解眼部病情，深圳希玛林顺潮眼科医院开通网上免费咨询平台，如有疑问建议您咨询【在线咨询】或拨打健康热线0755-83211885，希玛眼科医生全程为您服务!


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